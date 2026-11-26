Perioada de consultare publică pentru ordonanța de urgență care reglementează unificarea voluntară a localităților cu mai puțin de 1.500 de locuitori va fi extinsă dincolo de termenul inițial de 10 zile. Anunțul a fost făcut de ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, la finalul unei întâlniri cu edilii din județul Buzău, precizând că primește în continuare propuneri relevante din teritoriu, conform news.ro.

”Încă mai primesc idei foarte bune şi amendamente bune”, a declarat oficialul guvernamental, motivând astfel decizia de a prelungi dezbaterea pe marginea actului normativ aflat în transparență decizională.

Ministrul Alexandru Stoica a precizat că pleacă de la Buzău cu noi sugestii concrete pentru îmbunătățirea ordonanței. Una dintre cele mai importante propuneri a venit chiar din partea unui primar și vizează modul de reprezentare administrativă după fuziune, astfel încât fiecare comunitate care intră în noua structură să beneficieze de un viceprimar dedicat.

”Dacă avem trei, o să avem un primar şi doi viceprimari, sau, la patru, un primar şi trei viceprimari, ca oamenii să aibă acces şi să aibă un responsabil care să le transmită toate datele şi informaţiile”, a explicat Stoica.

Demnitarul consideră că această soluție este viabilă ”pentru că oamenii nu trec printr-o tranziţie bruscă” și a solicitat ca amendamentul să fie transmis oficial prin procedura de transparență decizională, pentru a putea fi analizat de specialiștii ministerului.

În cadrul discuțiilor, ministrul Dezvoltării a punctat principalele stimulente prevăzute în ordonanță pentru comunitățile care decid să se unească în această primă etapă a reformei:

Reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri și terenuri pentru locuitori.

Accesul la programul de investiții ”Start-Reforma administrativă”, care garantează un plafon minim de finanțare pentru fiecare obiectiv de investiții.

Menținerea a unu sau doi funcționari la sediul vechii primării, pentru a asigura continuitatea serviciilor publice aproape de cetățeni.

Potrivit ministrului, eventualele nemulțumiri sau blocaje vor fi abordate într-o a doua etapă, când se va organiza o dezbatere mai amplă și va fi constituit un grup de lucru la nivelul fiecărui județ.

La nivelul județului Buzău, două grupuri de localități și-au manifestat deja intenția de a parcurge procedura de unificare. Primul vizează orașul Pogoanele împreună cu comunele Brădeanu și Scutelnici, care ar urma să formeze un oraș mai mare. Cel de-al doilea grup este format din comunele Vâlcelele, Boldu și Balta Albă.

”Nu putem spune astăzi cine este de acord şi cine nu. Oamenii şi-au exprimat o intenţie”, a subliniat Alexandru Stoica, menționând că urmează consultarea directă a cetățenilor de către edili, iar un rezultat final ar putea fi conturat în luna februarie a anului viitor.

Pe de altă parte, există și administrații locale buzoiene care resping varianta comasării, printre acestea numărându-se comunele Unguriu și Florica. ”Este decizia lor”, a reacționat ministrul Dezvoltării.

Oficialul a remarcat o schimbare de atitudine în rândul aleșilor locali din țară, care analizează acum mult mai atent oportunitățile proiectului, după o reticență inițială. Turneul de prezentare al ministrului a inclus până acum județele Botoșani, Suceava și Constanța, următoarea oprire fiind programată la Brașov. ”Primarii sunt portavocea care poate transmite oamenilor tot ceea ce Guvernul propune”, a punctat Stoica.

Prezent la întâlnire, președintele Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, a confirmat că primarii au ridicat probleme aplicate și că la nivel județean au fost realizate deja simulări privind comasarea. Acesta a solicitat un grad ridicat de transparență pentru viitoarea lege de asumare a răspunderii și s-a arătat apreciativ față de faptul că edilii au pus accent ”mai mult de dezvoltare şi mai puţin de propriile funcţii”.

Referindu-se la cele aproximativ 14 localități din Buzău care au sub 1.500 de locuitori, Marcel Ciolacu a ținut să demonteze temerile legate de dispariția satelor sau comunelor.

”Nicio localitate nu se desfiinţează, ca să fim foarte clari. Localităţile rămân, cu denumire şi cu tot, ca să scăpăm şi de această teamă”, a dat asigurări președintele CJ Buzău.