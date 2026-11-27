Republica Moldova va beneficia de un sprijin financiar nerambursabil de 20 de milioane de euro din partea Germaniei pentru modernizarea capacităților de supraveghere și apărare a spațiului aerian. Banii vor fi utilizați pentru achiziționarea unui sistem integrat, care va permite detectarea și identificarea mai eficientă a dronelor și a altor amenințări aeriene.

Scrisoarea de intenție privind implementarea proiectului a fost semnată de Republica Moldova și Republica Federală Germania. Documentul a fost contrasemnat de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, după discuțiile purtate la Berlin, la începutul acestei săptămâni, de președinta Maia Sandu cu oficialii germani. În cadrul întrevederilor s-a convenit asupra consolidării cooperării în domeniul apărării antiaeriene a Republicii Moldova.

Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat că acest parteneriat va contribui la întărirea capacităților de apărare ale țării. Oficialul a atras atenția asupra încălcărilor tot mai frecvente ale spațiului aerian național, în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

„Din cauza războiului Rusiei împotriva Ucrainei, spațiul aerian național este încălcat tot mai des de drone rusești care pun în pericol siguranța cetățenilor. Republica Moldova are nevoie de parteneriate și ajutor pentru a-și moderniza și spori capacitățile de apărare antiaeriană.

Acest acord prin care Germania finanțează un sistem de supraveghere și apărare a spațiului aerian este un rezultat concret, datorat parteneriatului solid construit în ultimii ani cu Germania. Asta înseamnă să fim parte a familiei europene: parteneriate în care primim sprijin și contribuim, la rândul nostru, la securitatea Europei. Suntem recunoscători Germaniei pentru solidaritate și acest ajutor important pentru securitatea țării noastre”, a declarat Anatolie Nosatîi.

Modernizarea sistemelor de supraveghere a spațiului aerian a început în ultimii ani. În decembrie 2023, Republica Moldova a recepționat primul radar modern, cumpărat din bugetul național prin intermediul unei companii franceze.

Ulterior, în aprilie 2024, Ministerul Apărării a semnat contractul pentru achiziționarea celui de-al doilea radar. De această dată, investiția este realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.

Pe lângă cele două echipamente moderne, Armata Națională mai are în dotare aproximativ 20 de radare de generație veche. Autoritățile recunosc însă că actualele capacități de supraveghere și apărare antiaeriană nu sunt suficiente pentru a face față tuturor amenințărilor. În acest context, Republica Moldova pregătește și dezvoltarea unei industrii naționale de apărare.

Un proiect de lege în acest sens a fost lansat în consultări publice. Inițiativa urmărește crearea condițiilor pentru producerea în țară a unor echipamente militare, inclusiv drone, sisteme antidronă și radare. Subiectul a revenit în atenția autorităților după incidentele în care aparate de zbor fără pilot au pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova. Premierul Vasile Tofan a cerut accelerarea procesului de dezvoltare a industriei naționale de apărare.

Riscurile de securitate generate de războiul din Ucraina au fost semnalate și de președinta Maia Sandu. La 23 noiembrie, în cadrul reuniunii Adunării Parlamentare a NATO, șefa statului a avertizat că agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei creează amenințări tot mai mari pentru Republica Moldova.

Potrivit datelor prezentate de autorități, numai în 2026 au fost înregistrate peste 80 de incidente care au implicat drone și alte amenințări aeriene.

Unul dintre cele mai grave episoade a avut loc pe 17 noiembrie. Într-o singură după-amiază au fost semnalate opt incidente aeriene, iar șase dintre aparatele de zbor s-au prăbușit și au explodat pe teritoriul Republicii Moldova.

Fiecare dintre aceste cazuri a fost urmat de tentative de manipulare informațională. În același timp, Moscova neagă orice responsabilitate pentru incidente.

Atacurile Federației Ruse asupra Ucrainei au continuat și în ultima săptămână, menținând riscurile de securitate pentru statele din regiune, inclusiv pentru Republica Moldova.

Potrivit Centrului Operații Aeriene al Armatei Naționale, în zilele de 21 și 23 noiembrie au fost înregistrate două noi cazuri de survolare neautorizată a spațiului aerian național de către aparate de zbor fără pilot.

Primul incident a fost semnalat în zona localităților Purcari, din raionul Ștefan Vodă, și Pervomaisc, din raionul Căușeni.

Cel de-al doilea caz a fost înregistrat în apropierea localității Nezavertailovka, în regiunea transnistreană a Republicii Moldova.

Datele Ministerului Apărării arată că, de la începutul lunii noiembrie, au fost consemnate 19 incidente de acest fel. De la începutul anului 2026, numărul lor a ajuns la 86. Dacă sunt luate în calcul și cazurile din anii precedenți, bilanțul începând cu 2022 se ridică la 123 de incidente.

În contextul acestor incidente, Ministerul Apărării le recomandă cetățenilor să fie prudenți dacă observă drone sau resturi ale acestora căzute la sol. Oamenii sunt îndemnați să nu se apropie de aparatele de zbor. De asemenea să nu încerce să le atingă sau să le examineze. Fragmentele pot prezenta pericol pentru siguranța persoanelor.

În cazul depistării unei drone sau a unor componente ale acesteia, cetățenii trebuie să anunțe imediat autoritățile, apelând Serviciul 112.