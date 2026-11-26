Europarlamentarul PSD Dragoș Benea, coordonatorul proiectului de reorganizare administrativ-teritorială, se opune organizării de referendumuri locale pentru fiecare comasare de comune. Social-democratul consideră că un asemenea demers ar presupune cheltuieli suplimentare și ar întârzia reforma administrației publice. Acesta susține că populația trebuie consultată, dar prin alte metode decât referendumurile. Declarațiile au fost făcute joi, la Europa FM.

Întrebat despre propunerea ministrului Dezvoltării, Marcel-Alexandru Stoica, privind organizarea unor referendumuri locale pentru comasarea comunelor, europarlamentarul PSD a respins această variantă.

Benea consideră că organizarea a mii de referendumuri ar genera costuri inutile pentru stat și ar îngreuna procesul de reorganizare administrativă.

„Cred că o olimpiadă, o daciadă a referendumurilor, a miilor de referendumuri, ar fi și o cheltuială de care statul nu are nevoie acum, și ar frâna iremediabil acest proces. Cum s-ar putea face? Eu cred că există și alte forme de consultare. Consultarea este obligatorie, este necesară și sunt mai multe forme de consultare a cetățenilor. Dar referendumul, din punctul meu de vedere, nu”, a declarat europarlamentarul PSD.

Acesta a explicat că reforma ar putea fi adoptată prin modificări legislative, fără ca fiecare comunitate să fie obligată să organizeze un referendum.

Dragoș Benea a vorbit și despre mecanismul legislativ prin care ar putea fi pusă în aplicare reforma. La nivelul Guvernului a fost înființat un comitet interministerial care trebuie să stabilească normele și principiile reorganizării.

„Este un comitet interministerial care s-a înființat la nivelul Guvernului săptămâna trecută și care va trebui, încet-încet, să pună pe hârtie normativ ce se va întâmpla. Acestea sunt intențiile și principiile pe care le-am prezentat din partea Partidului Social Democrat și dorința clară de a face acest lucru. Dar efectiv să se întâmple, va trebui prin Guvernul României, prin angajarea răspunderii Guvernului, care va fi lege, practic”, a mai spus Benea.

Proiectul pregătit de PSD vizează modificarea structurii administrative a României, prin comasarea unor comune, reclasificarea unor orașe și reorganizarea județelor.

Pentru comune, pragul de comasare luat în calcul este de aproximativ 2.500-3.000 de locuitori. În cazul orașelor, propunerea este menținerea pragului de 10.000 de locuitori. Potrivit lui Benea, aproximativ 120 de orașe din România nu ating această cifră.

Localitățile care nu îndeplinesc criteriile și nu se unesc cu alte unități administrativ-teritoriale ar putea pierde statutul de oraș și ar deveni comune. Există însă posibilitatea unor excepții pentru cele 32 de stațiuni balneoclimaterice, precum și pentru anumite zone din Munții Apuseni și Delta Dunării.

În privința județelor, europarlamentarul a avansat criteriul unui milion de locuitori pentru viitoarele structuri administrative. Acesta a explicat că harta curților de apel reprezintă doar un punct de plecare pentru discuții.

Benea a respins scenariul dispariției unor județe, explicând că reorganizarea ar viza instituțiile administrative, nu identitatea teritorială a regiunilor.

„Dispare Consiliul Județean, Maramureșul nu dispare”, a explicat europarlamentarul.

Coordonatorul proiectului a admis că social-democrații ar putea avea cele mai mari pierderi politice în urma reformei, având în vedere numărul de primari și președinți de consilii județene pe care partidul îi are în prezent.

„Cele mai mari pierderi le are PSD-ul, pentru că are cel mai mare număr de primari, cel mai mare număr de președinți de consilii județene”, a spus el.

Benea a afirmat că a primit mesaje de susținere din partea unor primari de municipii reședință de județ și de comune mari, dar a recunoscut că există și nemulțumiri în rândul unor președinți de consilii județene.

„Eu cred că este o majoritate tăcută și în interiorul PSD-ului pentru acest demers”, a spus Benea.

Potrivit calendarului prezentat de europarlamentar, forma finală a proiectului ar trebui pregătită până în primăvara anului 2027. Guvernul ar urma să își asume răspunderea pentru adoptarea noii legislații, astfel încât reorganizarea să poată fi aplicată înaintea alegerilor locale din 2028.

Întrebat despre rezultatele electorale pe care PSD le-ar putea obține după reorganizarea administrativă, Benea a spus că acestea nu pot fi anticipate.

„Poate o să luăm 15, de unde știm noi ce va fi în 2028”, a arătat acesta.