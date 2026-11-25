Comasarea voluntară a comunelor cu mai puțin de 1.500 de locuitori ar putea îmbunătăți accesul populației la servicii publice și la fonduri pentru investiții, susține ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica. Prezent miercuri la Constanța, la o întâlnire cu primarii din județ, oficialul a vorbit despre măsurile pregătite de Guvern pentru încurajarea acestor schimbări.

Alexandru Stoica a explicat că proiectul de ordonanță de urgență privind unificarea benevolă a localităților cu mai puțin de 1.500 de locuitori prevede organizarea unui referendum. Ministrul a fost întrebat dacă aceste comasări ar putea avea loc și fără consultarea populației.

„Aşa cum am pus în transparenţă decizională pe 20 noiembrie Ordonanţa de Urgenţă privind unificarea benevolă a localităţilor sub 1.500 de locuitori, ele se fac prin referendum. Altfel nu. La momentul actual, când vorbim, ele se fac prin referendum, aşa cum explicăm şi în ordonanţă foarte clar paşii, cum se vor întâmpla aceste unificări”, a explicat ministrul Dezvoltării.

Acesta a discutat cu primarii despre avantajele pe care le-ar putea avea comunitățile care aleg să se unească, astfel încât reprezentanții administrațiilor locale să poată transmite informațiile locuitorilor.

Printre avantajele prezentate de ministru se numără diminuarea impozitelor pe clădiri și terenuri intravilane, dar și alocarea unor fonduri pentru investiții.

„Şi aici mă refer la reducerea taxelor, la reducerea impozitelor pe clădiri şi pe terenuri intravilane, la programul de investiţii. Fiecare localitate va avea o alocare minimă de patru milioane de lei pentru investiţii în localităţile respective. În punctul de lucru va rămâne un funcţionar sau doi, aici depinde de managementul fiecărui primar din noua localitate, cum va gestiona şi vechea primărie, unde va rămâne un funcţionar sau doi”, a afirmat Alexandru Stoica.

Ministrul a mai arătat că obiectivul comasărilor este îmbunătățirea serviciilor publice și consolidarea administrațiilor locale, în special în comunitățile cu populație redusă.

Oficialul consideră că localitățile mici riscă să aibă acces tot mai limitat la fonduri, motiv pentru care autoritățile trebuie să intervină prin măsuri de reorganizare administrativă.

„Nu este normal ca într-o localitate mică oamenii să sufere şi să nu beneficieze de serviciile publice de calitate, cum beneficiază şi localităţile mai puternice. De aceea ne dorim administraţii mai puternice. Nu vorbim acum de economii. Economiile se vor face, probabil se vor vedea în timp, pentru că oamenii aceştia în localităţile mici nu vor mai avea acces la finanţare. Deci finanţările vor fi din ce în ce mai puţine, iar noi nu putem să nu luăm măsuri ca şi minister, să nu putem să intervenim în zonele respective şi să îi lăsăm pe oameni în urmă”, a declarat ministrul Dezvoltării.

Potrivit lui Alexandru Stoica, unificarea celor 429 de comune care au cel mult 1.500 de locuitori ar putea genera economii de aproximativ 200 de milioane de lei.

Alexandru Stoica a anunțat că ministerul trebuie să afle până în luna martie care sunt administrațiile locale interesate de această reorganizare, pentru a putea fi pregătită organizarea referendumurilor.

Proiectul de ordonanță de urgență privind comasarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale și acordarea unor măsuri de sprijin a fost pus în consultare publică pe 20 noiembrie.

Documentul prevede alocarea a patru miliarde de lei pentru investiții și reducerea la jumătate a impozitelor pe locuințe și terenuri pentru o perioadă de cinci ani.

În prezent, 429 de comune din România au cel mult 1.500 de locuitori și depind în proporție de peste 80% de finanțarea de la bugetul de stat.

Calendarul propus prevede că noile comune își vor alege primarii și consiliile locale la alegerile din 2028. Reducerea la jumătate a impozitelor ar urma să se aplice începând cu 1 ianuarie 2029.