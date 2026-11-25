Cristela-Elena Georgescu a fost chemată în judecată de lichidatorul judiciar al unei societăți comerciale din Portul Constanța, care solicită recuperarea sumei de 40.000 de lei. Banii ar fi fost încasați de PFA-ul soției lui Călin Georgescu în baza unui contract de prestări servicii, însă verificările efectuate în procedura de insolvență ar fi indicat că nu există documente care să ateste efectuarea activităților facturate, potrivit Cotidianul. Procesul a fost înregistrat la Tribunalul Constanța, la Secția a II-a Civilă.

Reclamantul este lichidatorul judiciar al societății Marsala Koncept SRL, aflată în insolvență, iar pârâta este Cristela-Elena Georgescu. Acțiunea urmărește recuperarea sumei de 40.000 de lei, încasată de PFA-ul acesteia în baza unui contract de prestări servicii.

Potrivit unui raport depus în octombrie 2025 în procedura de insolvență, organele de control fiscal au identificat contractul și au semnalat lipsa documentelor care să demonstreze că serviciile facturate au fost efectiv prestate.

În document este menționat următorul pasaj:

„Organele de control fiscal au evidențiat, de asemenea, și contractul de prestări servicii în urma căruia PFA Georgescu Cristela – Elena a facturat și încasat suma de 40.000 de lei, pentru care nu s-a putut face dovada prestației”, se arată în document.

Activitatea PFA-ului Georgescu Cristela-Elena s-a încheiat în februarie 2026, când acesta a fost radiat la solicitarea titularului. Forma de organizare funcționase aproximativ cinci ani și jumătate.

Solicitarea lichidatorului judiciar de recuperare a celor 40.000 de lei are la bază constatările consemnate în documentele întocmite în procedura de insolvență a societății Marsala Koncept SRL.

Societatea Marsala Koncept SRL are sediul în Portul Constanța, Dana 5. Procedura de insolvență a fost deschisă la solicitarea creditorului VH Extra Oil SRL.

Compania a fost implicată și în operațiuni comerciale cu firme din regiune. În 2022, Marsala Koncept SRL a exportat 3.000 de tone de motorină către compania Sheriff din Tiraspol, localitate din regiunea transnistreană a Republicii Moldova.

În acționariatul societății a intrat, în 2020, și Wall Street Consulting SRL, reprezentată de omul de afaceri Ionel Rusen.

Ionel Rusen a fost trimis în judecată alături de Călin Georgescu într-un dosar de înșelăciune. Cauza are la bază o plângere formulată de omul de afaceri Răzvan Leu, care reclamă un prejudiciu estimat la aproximativ un milion de euro.

Legătura dintre Marsala Koncept SRL și Ionel Rusen apare în documentele privind structura acționariatului societății, în care Wall Street Consulting SRL figurează din 2020.

În declarația de avere depusă la Biroul Electoral Central în noiembrie 2024, Călin Georgescu a menționat venituri anuale de 72.000 de lei obținute de la Universitatea din Pitești.

Cristela Georgescu a declarat venituri salariale de 25.458 de lei, provenite de la societatea pe care o înființase cu mai puțin de un an înainte.