Cristela Georgescu a criticat succesiunea hotărârilor judecătorești și a vorbit despre efectele acestora asupra familiei, afirmând că cei doi copii își așteaptă tatăl acasă. Soția lui Călin Georgescu susține că, în dosarul soțului său, au existat până acum cinci hotărâri favorabile înlocuirii arestului preventiv cu măsuri mai puțin restrictive, toate contestate de procurori. Potrivit acesteia, trei contestații au fost admise de Curtea de Apel București, iar alte două se află încă în curs de soluționare.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, după amânarea pronunțării, aceasta și-a exprimat speranța că măsura arestului preventiv va înceta la începutul săptămânii viitoare.

„NĂDĂJDUIM CA ACESTEA SĂ FIE ULTIMELE TREI ZILE DE AREST PENTRU DEȚINUTUL POLITIC CĂLIN GEORGESCU Astăzi am așteptat o hotărâre. Am primit o nouă amânare, până luni, 23 noiembrie. În dosarul său politic, continuă un adevărat ping-pong judiciar: până acum, cinci decizii împotriva arestului preventiv, toate contestate de procurori. Trei au fost admise de Curtea de Apel București (CAB), iar două sunt încă în curs de soluționare.”

În mesajul său, Cristela Georgescu a prezentat etapele procedurale prin care a trecut dosarul, începând cu hotărârea Tribunalului București, pronunțată în faza de urmărire penală. O a doua hotărâre a fost pronunțată de Tribunalul Ilfov, după trimiterea cauzei în judecată, în etapa camerei preliminare.

Soția fostului candidat a arătat că dosarul a ajuns în această nouă fază procesuală înainte ca instanța superioară să soluționeze definitiv contestația formulată în etapa anterioară. Aceasta a invocat jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului privind necesitatea justificării concrete a privării de libertate și examinarea alternativelor la arestarea preventivă. Cristela Georgescu a susținut că, deși instanțele pot avea interpretări diferite, hotărârile succesive ridică, în opinia sa, întrebări privind menținerea măsurii preventive.

Cristela Georgescu a vorbit și despre impactul pe care procedurile judiciare îl au asupra familiei sale. Aceasta a afirmat că, numai în ultima săptămână, au existat trei amânări și că incertitudinea privind situația soțului său produce o alternanță între speranță și dezamăgire.

Ea a descris această situație drept un război psihologic, dar a afirmat că nu atribuie instanțelor intenția de a provoca un asemenea efect.

În același mesaj, Cristela Georgescu le-a mulțumit membrilor familiei, avocaților și susținătorilor care au continuat să fie alături de Călin Georgescu.

„Pentru mine, ca soție, acest ping-pong judiciar are și o altă dimensiune: efectul unui război psihologic, în care speranța și deznădejdea se succed fără încetare. Nu pretind că aceasta este intenția instanțelor. Însă acesta este efectul asupra familiei noastre și a celor care ne susțin în această nedreptate care a început odată cu succesul lui Călin la alegerile prezidențiale din 2024. În fața acestor încercări, Călin a rămas neclintit, cu demnitate și credință. Iar noi toți am rămas uniți: familia, avocații noștri devotați și toți cei care ne sunt alături, înfruntând vremea potrivnică în stradă, în fața instanțelor sau în tăcere - prin rugăciune și post. Ne țin împreună credința, solidaritatea și simplitatea nădejdii. Le transmitem tuturor că îi iubim și le suntem profund recunoscători. Luni, 23 noiembrie, CAB urmează să se pronunțe din nou. Pentru instanțe sunt termene, contestații și hotărâri. Copiii însă nu înțeleg faze procesuale, contestații sau amânări. Ei așteaptă. Nu o hotărâre judecătorească, ci pe tatăl lor”, spune Cristela Georgescu.

Magistrații Curții de Apel București au analizat vineri contestația formulată de DIICOT împotriva hotărârii Tribunalului București prin care s-a dispus înlocuirea arestării preventive cu arestul la domiciliu. Instanța a încheiat dezbaterile, dar a stabilit că pronunțarea va avea loc luni, 23 noiembrie. Până la soluționarea contestației, Călin Georgescu rămâne în arest preventiv.

Anterior, o judecătoare de la Tribunalul București a decis înlocuirea măsurii preventive, motivând că nu există dovezi că banii care fac obiectul dosarului de înșelăciune ar fi ajuns la Călin Georgescu.

Procurorii DIICOT au contestat hotărârea, iar Curtea de Apel București urmează să stabilească dacă aceasta va fi menținută sau schimbată.

Călin Georgescu, Ioan Rusen și un cetățean italian sunt acuzați într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune, în care prejudiciul reclamat depășește 1,1 milioane de euro. Potrivit anchetatorilor, grupul ar fi fost constituit în septembrie 2021, cu scopul obținerii unor beneficii financiare ilegale, prin activități desfășurate în România și Marea Britanie.

Procurorii susțin că persoanele cercetate ar fi convins un om de afaceri român că poate obține un împrumut bancar de șase milioane de euro, cu condiția depunerii unei garanții de peste un milion de euro.

În urma unor întâlniri organizate în București, în județul Argeș și ulterior în Marea Britanie, persoana vătămată ar fi fost determinată să transfere suma solicitată. Ulterior, sub pretextul majorării finanțării la 15 milioane de euro, ar fi fost solicitată o garanție suplimentară de 100.000 de euro. Prejudiciul total indicat de anchetatori este de peste 1,1 milioane de euro.

La 7 octombrie, DIICOT a anunțat instituirea sechestrului asupra mai multor conturi bancare deschise pe numele lui Călin Georgescu, după ce anterior fusese pus sechestru și pe vila acestuia din Mogoșoaia.

Pe lângă dosarul de înșelăciune, fostul candidat la alegerile prezidențiale mai este vizat de alte patru dosare penale, două recente și două mai vechi. Unul dintre cele mai recente a fost deschis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea și privește acuzația că Georgescu ar fi făcut un salut legionar în public, la ieșirea dintr-o secție de poliție. Joi, polițiștii din Ilfov s-au deplasat la Arestul Central din București pentru a-l audia, însă acesta și-a exercitat dreptul la tăcere și a refuzat să dea declarații.

Într-un alt dosar, procurorii DIICOT au efectuat percheziții la două adrese din București, într-o anchetă privind presupuse operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice. Potrivit suspiciunilor anchetatorilor, Georgescu i-ar fi cerut unui bărbat să verifice vila din Mogoșoaia pentru identificarea eventualelor dispozitive de supraveghere audio-video, precum și pentru alterarea datelor informatice și perturbarea sistemelor utilizate în cadrul măsurilor de supraveghere tehnică.

Într-unul dintre dosarele mai vechi, Georgescu a fost trimis în judecată alături de Horațiu Potra și alți 20 de inculpați, pentru acuzații legate de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Fostul candidat este acuzat de complicitate la tentativa de comitere a unor asemenea acțiuni și de comunicare de informații false, în formă continuată.

Într-o altă cauză, Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară și promovarea publică a unor persoane vinovate de genocid și crime de război. La 3 aprilie, Tribunalul București a admis contestația formulată de acesta în legătură cu măsura controlului judiciar, desființând parțial hotărârea Judecătoriei Sectorului 1 prin care măsura fusese menținută.

Acuzațiile prezentate în dosarele penale nu reprezintă constatări definitive ale vinovăției.