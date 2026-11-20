Andreea Mantea se confruntă cu un litigiu legat de falimentul uneia dintre firmele pe care le-a administrat. Societatea AMAN MEDIA SRL a acumulat datorii de aproximativ 1,1 milioane de lei, iar ANAF a solicitat atragerea răspunderii patrimoniale a prezentatoarei TV. În cazul în care cererea va fi admisă de instanță, aceasta ar putea fi obligată să suporte personal obligațiile financiare ale companiei, în condițiile stabilite de judecători.

Firma AMAN MEDIA SRL, administrată de Andreea Mantea, a intrat în procedura simplificată a falimentului la 5 august 2025, după acumularea unor datorii de aproximativ 1,1 milioane de lei. Tribunalul București a admis deschiderea procedurii și a desemnat un lichidator judiciar pentru gestionarea patrimoniului societății și recuperarea sumelor datorate creditorilor.

Situația juridică a companiei s-a complicat după ce Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a formulat o cerere de atragere a răspunderii patrimoniale împotriva prezentatoarei. Prin acest demers, instituția urmărește ca obligațiile financiare ale societății să poată fi recuperate și din patrimoniul personal al acesteia, dacă instanța va constata îndeplinirea condițiilor legale.

Potrivit informațiilor publicate de CANCAN.RO, societatea AMAN MEDIA SRL înregistra probleme în relația cu autoritățile fiscale încă din anul 2023, cu aproximativ doi ani înainte de intrarea în faliment.

La 30 iunie 2023, ANAF a anulat codul de TVA al companiei, pe motiv că nu ar fi fost depuse la termen declarațiile fiscale obligatorii. Aceste documente sunt necesare pentru raportarea operațiunilor și a obligațiilor privind taxa pe valoarea adăugată.

Tot din anul 2023, societatea figurează ca inactivă fiscal, un alt element care indică existența unor probleme legate de îndeplinirea obligațiilor față de autorități.

Aceste aspecte fac parte din istoricul fiscal al companiei, însă nu stabilesc, prin ele însele, existența unei răspunderi personale a administratorului pentru datoriile acumulate.

După deschiderea procedurii de faliment, au fost efectuate demersurile necesare pentru continuarea și închiderea acesteia. Procesul nu a fost însă finalizat, în contextul cererii formulate de ANAF împotriva Andreei Mantea.

Fiscul solicită atragerea răspunderii patrimoniale a prezentatoarei TV, ceea ce ar permite recuperarea datoriilor societății din bunurile personale ale acesteia, în măsura în care judecătorii vor admite cererea.

Procedura falimentului presupune, în mod obișnuit, valorificarea bunurilor și a altor active ale companiei pentru acoperirea creanțelor. Atragerea răspunderii patrimoniale reprezintă un demers distinct, care necesită o hotărâre judecătorească.

Deocamdată, solicitarea ANAF nu echivalează cu o decizie definitivă prin care Andreea Mantea să fie obligată să achite suma datorată de firmă.

Conform încheierii din 10 septembrie 2026, consultate de publicația citată, cererea de atragere a răspunderii patrimoniale nu avea, la momentul respectiv, un termen de judecată stabilit.

În aceste condiții, Tribunalul București a dispus continuarea procedurii de faliment și a fixat următorul termen pentru 14 ianuarie 2027.

Miza demersului inițiat de ANAF este recuperarea datoriilor de aproximativ 1,1 milioane de lei acumulate de AMAN MEDIA SRL. Dacă instanța va admite solicitarea instituției, Andreea Mantea ar putea fi obligată să acopere personal sumele stabilite prin hotărârea judecătorească.

Până la soluționarea cererii, răspunderea patrimonială personală a prezentatoarei nu este stabilită prin informațiile disponibile.