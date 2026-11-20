Tinerii români cu vârste între 18 și 31 de ani ar putea beneficia de noi oportunități de muncă, studiu și călătorie în Regatul Unit, prin programul Youth Experience Scheme. Roxana Mînzatu, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, a anunțat că negocierile dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie s-au încheiat, iar schema prevede un plafon de 100.000 de participanți europeni anual și șederi de maximum trei ani.

Programul Youth Experience Scheme este destinat tinerilor din statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv România, care doresc să petreacă o perioadă în Regatul Unit. Participanții vor putea desfășura activități profesionale, urma cursuri, participa la proiecte de voluntariat sau călători, în condițiile stabilite prin noul mecanism de mobilitate.

Roxana Mînzatu a prezentat informațiile după participarea la Summitul UE–Regatul Unit de la Bruxelles, unde au fost discutate proiectele de cooperare în domeniul educației și al mobilității tinerilor.

Schema de mobilitate se adresează persoanelor cu vârste cuprinse între 18 și 31 de ani și permite șederi de până la trei ani pe teritoriul britanic. Potrivit informațiilor prezentate de Roxana Mînzatu, până la 100.000 de tineri din Uniunea Europeană vor putea participa anual la program. Printre potențialii beneficiari se numără și cetățenii români care îndeplinesc condițiile de vârstă.

Programul va funcționa și în sens invers. Peste 100.000 de tineri britanici vor avea posibilitatea să locuiască temporar în statele membre ale Uniunii Europene pentru activități similare.

Noul mecanism urmărește extinderea posibilităților de mobilitate între cele două părți, după restricțiile apărute în urma ieșirii Regatului Unit din Uniunea Europeană.

Un alt rezultat prezentat de vicepreședinta executivă a Comisiei Europene privește reluarea participării Regatului Unit la programul Erasmus+. Potrivit anunțului, Marea Britanie va reveni în acest program începând din ianuarie 2027, ceea ce va permite reluarea oportunităților de mobilitate educațională între instituțiile britanice și cele din Uniunea Europeană.

Elevii, studenții, profesorii și organizațiile din ambele părți vor putea beneficia de activități de studiu, formare și schimburi educaționale.

Revenirea Regatului Unit în Erasmus+ este una dintre măsurile discutate în cadrul cooperării dintre Bruxelles și Londra în domeniul educației.

Uniunea Europeană și Regatul Unit continuă negocierile privind costurile studiilor universitare pentru cetățenii europeni care aleg instituții de învățământ superior din Marea Britanie.

Roxana Mînzatu a anunțat că există un angajament pentru reducerea taxelor universitare aplicate acestor studenți în următoarele șase luni.

Discuțiile se desfășoară în paralel cu măsurile privind mobilitatea tinerilor și revenirea Regatului Unit în programul Erasmus+.

Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene a vorbit și despre importanța investițiilor în educație, dezvoltarea competențelor și îmbunătățirea condițiilor de muncă, în contextul cooperării economice dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie.