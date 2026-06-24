Șase proiecte Erasmus+, vizate de o anchetă EPPO în România

Președintele și vicepreședintele unei asociații din România au fost trimiși în judecată de Parchetul European, într-un dosar care vizează șase proiecte Erasmus+. Procurorii susțin că cei doi ar fi folosit documente falsificate și declarații nereale pentru a obține și utiliza în interes personal fonduri europene destinate programelor de mobilitate și educație.

Parchetul European a anunțat miercuri că biroul său din Iași a finalizat ancheta și a depus rechizitoriul împotriva președintelui și vicepreședintelui unei asociații din România.

„Parchetul European (EPPO) din Iaşi (România) a depus un rechizitoriu împotriva preşedintelui şi vicepreşedintelui unei asociaţii, în urma unei anchete privind şase proiecte Erasmus+", a anunțat instituția într-un comunicat de presă.

Potrivit EPPO, Erasmus+ este programul Uniunii Europene care finanțează proiecte de mobilitate transfrontalieră, educație, formare profesională și activități dedicate tinerilor din statele europene.

Conform anchetatorilor europeni, mecanismul de finanțare al programului permite acordarea unui avans de până la 80% din valoarea grantului, sumă care rămâne în proprietatea Uniunii Europene până la acceptarea raportului final al proiectului.

"Programul prevede o plată în avans de până la 80% din grant, care rămâne proprietatea Uniunii Europene până la prezentarea unui raport final satisfăcător. Inculpaţii sunt acuzaţi că au abuzat de acest mecanism prin prezentarea de documente falsificate pentru a deturna fondurile pentru uz personal", au anunțat procurorii europeni.

Ancheta a stabilit că o parte dintre proiectele vizate au fost realizate doar parțial, în timp ce altele nu ar fi fost implementate deloc. De asemenea, în anumite situații, costurile declarate pentru proiecte ar fi fost majorate prin prezentarea unor informații false.

Dacă vor fi găsiți vinovați, cei doi inculpați riscă pedepse cuprinse între doi și șapte ani de închisoare.

Parchetul European a anunțat că asociația implicată în dosar, printr-un reprezentant desemnat, a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției, care urmează să fie analizat și aprobat de instanță.

Potrivit termenilor conveniți, acordul prevede aplicarea unei sancțiuni financiare și publicarea hotărârii judecătorești ca măsură suplimentară.

În cadrul investigației, procurorii europeni au dispus și măsuri pentru recuperarea prejudiciului estimat la 111.342 de euro.

Anterior, în cursul anchetei, EPPO a confiscat mai multe active, printre care bunuri imobiliare, un autovehicul și conturi bancare, pentru a acoperi prejudiciul stabilit în dosar, în valoare de 111.342 euro.