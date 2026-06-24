Comisia Europeană a publicat miercuri Raportul de convergență pentru 2026, document care arată că România nu îndeplinește în prezent condițiile necesare pentru aderarea la zona euro. În aceeași situație se află alte patru state membre ale Uniunii Europene care au obligația legală de a adopta moneda unică: Cehia, Ungaria, Polonia și Suedia.

Raportul de convergență pentru 2026 examinează stadiul pregătirii statelor membre din afara zonei euro care s-au angajat să adopte moneda unică europeană.

„Niciunul dintre aceste state membre nu îndeplineşte în prezent toate criteriile pentru aderarea la zona euro", se arată în Raportul de convergenţă pentru 2026 al CE.

Documentul reamintește că aderarea la zona euro este reglementată printr-un set de criterii și reguli comune, aplicate tuturor statelor aflate pe parcursul integrării în uniunea monetară. La peste 27 de ani de la introducerea monedei unice, euro este utilizat în prezent în 21 de state membre și de peste 350 de milioane de persoane.

Evaluarea Comisiei Europene se bazează pe criteriile de convergență prevăzute în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cunoscute și sub denumirea de „criteriile de la Maastricht”.

Printre acestea se numără stabilitatea prețurilor, existența unor finanțe publice solide, stabilitatea cursului de schimb și stabilitatea ratelor dobânzilor pe termen lung.

Raportul analizează și compatibilitatea legislației naționale a statelor membre cu prevederile tratatului european și cu Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene.

Potrivit Comisiei Europene, cele cinci state analizate se află la niveluri diferite de convergență nominală. Astfel, Cehia și Suedia îndeplinesc criteriul privind stabilitatea prețurilor, dar și criteriile referitoare la finanțele publice și la rata dobânzii pe termen lung.

Raportul evidențiază că niciunul dintre cele cinci state membre analizate nu face parte din mecanismul cursului de schimb european (MCS II). Conform regulilor europene, participarea la acest mecanism timp de cel puțin doi ani, fără tensiuni majore, reprezintă una dintre condițiile obligatorii pentru adoptarea monedei euro.

„Prin urmare, niciunul dintre aceste state membre nu îndeplineşte în prezent toate criteriile pentru aderarea la zona euro", arată CE.

Evaluarea realizată de Comisia Europeană este însoțită de Raportul de convergență publicat în aceeași zi de Banca Centrală Europeană.

Executivul european arată că legislația națională în domeniul monetar nu este încă pe deplin compatibilă cu normele uniunii economice și monetare în cele cinci state membre analizate.

Totodată, Comisia a luat în considerare și alți factori prevăzuți de tratatele europene pentru evaluarea sustenabilității convergenței.

„Statele membre din afara zonei euro sunt, în general, bine integrate din punct de vedere economic şi financiar în UE. Cu toate acestea, unele dintre ele prezintă vulnerabilităţi macroeconomice şi/sau se confruntă cu provocări legate de mediul lor de afaceri şi de cadrul lor instituţional, care trebuie abordate pentru a sprijini sustenabilitatea procesului de convergenţă", se arată în document.

Datele celui mai recent sondaj Eurobarometru arată că majoritatea cetățenilor din statele membre care nu au adoptat încă moneda euro consideră că moneda unică a avut efecte pozitive în țările care o folosesc deja. Potrivit sondajului, 57% dintre respondenți apreciază impactul pozitiv al euro asupra statelor membre care au adoptat moneda unică, iar 51% consideră că introducerea euro ar avea consecințe favorabile pentru propria țară. În același timp, 52% cred că adoptarea monedei unice le-ar aduce beneficii personale.

În ceea ce privește sprijinul pentru introducerea euro, 52% dintre respondenți sunt de acord cu adoptarea monedei unice în țările lor. Susținerea cea mai ridicată este înregistrată în Ungaria, unde 80% dintre respondenți sunt favorabili aderării la zona euro. România ocupă locul al doilea, cu un nivel de susținere de 65%, fiind urmată de Suedia (51%), Polonia (43%) și Cehia (42%).

Eurobarometrul Flash 583 a fost realizat în perioada 17 aprilie - 4 mai 2026 în România, Cehia, Ungaria, Polonia și Suedia.

Raportul de convergență elaborat de Comisia Europeană reprezintă baza unei eventuale propuneri privind adoptarea monedei euro de către un stat membru. Acest document este publicat o dată la doi ani sau la solicitarea unui stat care dorește evaluarea gradului său de pregătire pentru aderarea la zona euro. Toate statele membre ale Uniunii Europene, cu excepția Danemarcei, au obligația juridică de a adopta moneda euro la îndeplinirea condițiilor necesare.