Comisia Europeană a încheiat consultarea publică desfășurată în cadrul procesului de revizuire a Directivei privind produsele din tutun și nicotină (Tobacco Products Directive – TPD). Potrivit datelor publicate după închiderea consultării, au fost înregistrate 82.168 de contribuții din partea cetățenilor, organizațiilor și altor părți interesate.

Directiva privind produsele din tutun și nicotină stabilește normele europene referitoare la fabricarea, prezentarea și comercializarea acestor produse. Revizuirea sa face parte din procesul prin care Comisia Europeană evaluează dacă actualul cadru legislativ necesită modificări.

În această etapă nu există încă o propunere legislativă. Instituția europeană colectează și analizează opiniile primite înainte de elaborarea unui proiect de revizuire.

Potrivit rezultatelor publicate de Comisia Europeană, peste 90% dintre contribuțiile transmise au exprimat rezerve sau critici față de introducerea unor restricții suplimentare în actualul cadru de reglementare. Aproximativ 2% dintre participanți au susținut o reglementare mai strictă.

Consultarea a reunit contribuții din 138 de țări, iar reprezentanți ai mediului academic și de cercetare din 43 de state au transmis, de asemenea, puncte de vedere.

O parte dintre contribuțiile transmise solicită ca viitoarele reglementări să diferențieze categoriile de produse cu nicotină și să fie fundamentate pe evaluări de impact și dovezi științifice.

În același timp, organizații din domeniul sănătății publice au susținut necesitatea unor reguli mai stricte, argumentând că obiectivul principal trebuie să rămână reducerea consumului de nicotină și protejarea sănătății populației, în special în rândul tinerilor.

În cadrul procesului de consultare au fost transmise și observații privind posibilele efecte economice ale unei revizuiri a directivei.

Mai multe organizații au susținut că eventualele modificări ar putea avea impact asupra investițiilor, inovării și competitivității, aspecte care urmează să fie analizate în cadrul evaluării de impact realizate de Comisia Europeană.

Comisia Europeană va analiza toate contribuțiile primite și le va utiliza în procesul de evaluare și elaborare a unei eventuale propuneri legislative.

Dacă va fi adoptată de Colegiul Comisarilor, propunerea va intra în procedura legislativă europeană și va fi dezbătută de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene. În cazul adoptării unei noi directive, statele membre vor avea obligația de a transpune noile prevederi în legislația națională.