Comisia Europeană a transmis vineri că TikTok ar putea încălca normele Uniunii Europene privind protecția copiilor în mediul online. Potrivit concluziilor preliminare ale instituției, anumite caracteristici de design și setări ale platformei deținute de ByteDance pot crește riscul ca minorii să fie expuși hărțuirii cibernetice sau contactului cu persoane rău intenționate.

Investigația reprezintă cea de-a patra procedură majoră deschisă împotriva platformei TikTok în ultimii doi ani în baza Legii privind serviciile digitale (DSA). Regulamentul european impune marilor platforme online să ia măsuri pentru combaterea conținutului ilegal și reducerea riscurilor la care pot fi expuși utilizatorii.

Într-un comunicat, Comisia Europeană a afirmat că modul în care sunt configurate conturile TikTok nu ar asigura nivelul de protecție solicitat de legislația europeană. Bruxelles-ul susține că minorii pot crea conturi publice, ceea ce înseamnă că materialele publicate de aceștia pot fi accesibile unui număr nelimitat de persoane. În opinia Comisiei, această configurație îi poate expune pe copii atât la hărțuire online, cât și la contacte din partea unor persoane cu intenții abuzive.

Nici trecerea la un cont privat nu ar elimina complet riscurile identificate de autoritățile europene. Comisia afirmă că astfel de conturi pot fi descoperite prin listele de urmăritori și de persoane urmărite ale altor utilizatori, inclusiv de persoane care nu au un cont TikTok.

În aceste condiții, instituția consideră că platforma ar trebui să modifice setările implicite, astfel încât postările minorilor să fie vizibile doar persoanelor acceptate de aceștia.

TikTok a anunțat că va analiza concluziile preliminare și că va continua dialogul cu autoritățile europene. „Conturile adolescenților de pe TikTok au peste 50 de funcții prestabilite de confidențialitate și siguranță, informate de experți, din momentul în care aceștia își creează un cont”, a precizat compania.

Reprezentanții platformei susțin că utilizatorii cu vârsta sub 18 ani beneficiază deja de măsuri suplimentare de protecție.

„Conturile persoanelor sub 18 ani sunt private în mod implicit și suntem una dintre singurele platforme unde adolescenții mai tineri nu pot utiliza mesagerie directă sau conținutul lor nu poate fi eligibil să apară în fluxul For You”, a mai transmis TikTok.

Compania poate consulta documentele Comisiei Europene și își poate prezenta observațiile înainte ca instituția să adopte o decizie finală.

În cazul în care acuzațiile vor fi confirmate, TikTok ar putea primi o amendă de până la 6% din cifra sa de afaceri anuală globală.