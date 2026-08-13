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TikTok a șters toate mesajele despre „ambulanța neagră”. Decizia vine după incidentul violent din Cluj

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TikTok a șters toate mesajele despre „ambulanța neagră”. Decizia vine după incidentul violent din ClujTikTok. Sursă foto: X.com
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Din cuprinsul articolului

TikTok a eliminat videoclipurile și mesajele care promovau teoria falsă despre „ambulanța neagră” din Cluj, după ce Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a solicitat platformei să intervină împotriva conținutului considerat ilegal, potrivit informațiilor transmise joi de Consiliu.

Decizia vine după ce informațiile false despre o presupusă ambulanță care ar răpi copii s-au răspândit pe rețelele sociale și au fost urmate de un atac asupra unui echipaj medical în județul Cluj. CNA a analizat zeci de materiale publicate pe TikTok și a cerut eliminarea conținutului.

90 de mesaje despre „ambulanța neagră”, analizate

Consiliul Național al Audiovizualului s-a reunit marți, 11 august, pentru a analiza sesizările referitoare la videoclipurile care promovau subiectul „ambulanței negre” sau „salvării negre”.

Potrivit CNA, au fost examinate 90 de mesaje audiovizuale care promovau mitul potrivit căruia o ambulanță ar circula pentru a răpi copii. Raportul analizat de Consiliu a inclus atât materiale identificate în urma autosesizărilor, cât și alte linkuri către videoclipuri pe aceeași temă.

În urma analizei, membrii CNA au decis în unanimitate să solicite TikTok să acționeze împotriva conținutului ilegal.

TikTok a șters și mesajele cu hashtagul #ambulantaneagra

Răspunsul platformei a venit miercuri, 12 august. Reprezentanții TikTok au transmis CNA că au eliminat mesajele reclamate de Consiliu.

Platforma nu s-a limitat însă la cele 90 de materiale analizate. Potrivit CNA, TikTok a extins măsura și a eliminat toate mesajele marcate cu hashtagul #ambulantaneagra. În plus, reprezentanții platformei au transmis că vor urmări în continuare mesajele conexe pentru a identifica eventuale materiale care reiau aceeași narațiune.

CNA a anunțat joi că, în urma măsurilor luate de platformă, subiectul „ambulanța neagră” nu mai este prezent pe TikTok.

ambulanța neagra

ambulanța neagra / sursa foto: captură

Consiliul le-a recomandat utilizatorilor să fie atenți la informațiile pe care le redistribuie și să verifice informațiile din surse competente înainte de a le transmite mai departe.

Cum a ajuns mitul să provoace un incident în Cluj

Intervenția are loc după un incident violent produs în județul Cluj, unde un echipaj de ambulanță a fost atacat în timp ce se deplasa pentru a acorda îngrijiri unui pacient.

Atacul a avut loc în contextul în care pe TikTok circulau informații false potrivit cărora o astfel de autosanitară ar fi implicată în răpirea unor copii. Potrivit relatărilor despre incident, ambulanța a fost atacată cu pietre și alte obiecte, iar un membru al echipajului a fost rănit.

Ulterior, cazul a intrat și în atenția autorităților, iar mai multe persoane au fost arestate preventiv în urma incidentului.

Fenomenul readuce în atenție riscul ca informațiile false distribuite masiv pe rețelele sociale să depășească spațiul virtual și să producă reacții în lumea reală. În acest caz, o poveste prezentată online fără dovezi a fost asociată cu un atac asupra unui echipaj medical.

Pentru moment, CNA susține că, după intervenția sa și măsurile luate de TikTok, conținutul asociat „ambulanței negre” a fost eliminat de pe platformă, iar materialele conexe urmează să fie monitorizate.

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