Șoferul ambulanței atacate la Recea-Cristur, în județul Cluj, a fost operat de urgență după ce cioburile geamului spart al autospecialei i-au intrat în ochi. Bărbatul a reușit să conducă până la Cluj-Napoca, după care internat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Cluj. însă medicii nu pot spune deocamdată cum va evolua vederea sa.

Incidentul s-a produs în timp ce ambulanța transporta un pacient. Șoferul a povestit că drumul către Dej i-a fost blocat de unele dintre persoanele implicate în atac. În momentul în care a întors autospeciala pentru a merge către Cluj și pentru a-i evita pe cei aflați pe traseu, alte persoane au lovit ambulanța. În timpul atacului, geamul autospecialei a fost spart, iar mai multe cioburi i-au ajuns ambulanțierului în ochi.

„Nu pot să precizez exact cu ce a fost spart, cu piatră, cu bâtă, cu topor, nu ştiu. În momentul ăla mi-a sărit ciob în ochi. (...) Eram în mers. Ca prin ceaţă am venit până la Cluj", a povestit, pentru dejeanul.ro, bărbatul care a reuşit să ajungă la volanul ambulanţei până la Cluj Napoca.

În ciuda rănii, acesta a continuat să conducă și a ajuns cu pacientul la Cluj-Napoca. După ce persoana transportată de ambulanță a fost preluată, șoferul a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe și a fost dus imediat la Oftalmologie.

„Noaptea, după ce am lăsat pacientul pe care l-am avut în ambulanţă, am ajuns la UPU, la oftalmologie, au intrat în sala de operaţie cu mine, de urgenţă. S-au pus aproximativ nouă fire pe cornee, din ce mi-a spus domnul doctor. Starea e relativ favorabilă de ieri până azi, dar suspiciuni încă există, pot să merg spre bine sau se poate merge spre rău, să rămân oarecum cu vederea afectată la ochiul respectiv. În momentul ăsta văd înceţoşat nu văd cum ar trebui să văd, sunt acolo tot felul de edeme", a declarat el pentru Dejeanul.

Ambulanțierul a spus că firele aplicate de medici pe cornee trebuie să rămână timp de 30 de zile. Ulterior, va trebui să meargă periodic la controale oftalmologice pentru tot restul vieții, în situația în care evoluția va fi favorabilă și nu vor fi necesare alte intervenții chirurgicale.

„Asta în cazul în care merge totul spre bine, nu mai trebuie intervenit cu alte operaţii".

Spitalul Județean de Urgență Cluj a anunțat că pacientul a fost internat la Secția de Oftalmologie, unde este monitorizat și urmează tratamentul necesar. El a fost operat inițial sâmbătă seara, iar ulterior medicii au intervenit din nou.