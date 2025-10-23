Orele petrecute în fața ecranelor, impact major asupra vederii. Chirurg oftalmolog: Miopia e pandemia de după pandemie

În prezent, ecranele au devenit nelipsite în viața de zi cu zi, fiind folosite la școală, la serviciu sau pentru divertisment, indiferent de vârstă. Telefoanele, tabletele, televizoarele și computerele pun o presiune constantă asupra ochilor, care sunt adesea suprasolicitați. Pe termen scurt, această expunere se traduce prin senzații temporare de oboseală și uscăciune a ochilor. Pe termen lung, însă, studiile recente arată că utilizarea prelungită a ecranelor, mai ales în spații închise, poate favoriza apariția și evoluția miopiei, afectând permanent vederea. Lorena Cioracsim, chirurg oftalmolog, spune că există o creștere a numărului de tineri care se confruntă cu această problemă.

Potrivit medicului oftalmolog, expunerea prelungită la ecrane și suprasolicitarea ochilor pot provoca diferite tulburări vizuale. Astenopia acomodativă, sau oboseala de prea mult privit aproape, se manifestă prin dureri de cap, dureri oculare, oboseală, vedere încețoșată și, uneori, greață.

Spasmul acomodativ, cunoscut și sub denumirea de pseudo-miopie, determină vedere încețoșată la distanță, cu fenomene intermitente și reversibile. Miopia este caracterizată de vederea încețoșată la distanță

Medicul oftalmolog Lorena Cioracsim atrage atenția că miopia devine tot mai frecventă în rândul tinerilor.

„Din păcate, da, din punctul meu de vedere, miopia este pandemia de după pandemie. Se anticipează că în 2050, 50% din populație va avea miopie. Ne îngrijorează în special miopiile progresive, care ar putea ajunge la valori mari, deoarece, cu cât dioptriile sunt mai mari, crește exponențial și riscul complicațiilor asociate cu miopia (cataractă, glaucom, dezlipire de retină, degradarea retinei datorate miopiei) și la pierderi, uneori ireversibile, de vedere”, ne-a spus medicul.

Problemele de vedere nu apar întotdeauna brusc și pot fi ușor trecute cu vederea dacă nu ești atent la semnalele pe care ți le transmite corpul. Unul dintre cele mai frecvente simptome este vederea încețoșată la distanță. Persoanele afectate pot observa că obiectele aflate la depărtare devin neclare, literele de pe tablă sau de pe ecranul televizorului par să se estompeze, iar detaliile din jur devin greu de distins. În schimb, vederea de aproape poate rămâne clară, ceea ce poate induce ideea greșită că totul este în regulă.

Pe lângă dificultatea de a vedea la distanță, pot apărea dureri de cap frecvente, mai ales după perioade prelungite de citit, lucru la calculator sau după câteva zeci de minute petrecute în fața ecranelor. Durerile de ochi și senzația de arsură sau usturime sunt, de asemenea, semne că ochii sunt suprasolicitați.

Alte semne care nu trebuie ignorate includ sensibilitatea crescută la lumină, nevoia constantă de a clipi sau de a freca ochii, dificultăți în perceperea contrastului sau a culorilor și schimbări bruște ale acuității vizuale.

Ignorarea acestor simptome poate duce la agravarea problemelor și poate afecta calitatea vieții.

Recomandările medicului oftalmolog: