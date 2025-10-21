Social

Primele servicii digitale în sănătate, disponibile până la sfârșitul anului: bilete, rețete și dosar electronic

Comentează știrea
Primele servicii digitale în sănătate, disponibile până la sfârșitul anului: bilete, rețete și dosar electronic Sursa foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat luni că primele module ale noii Platforme Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) vor fi funcționale până la finalul acestui an, iar întreaga platformă va deveni complet operațională până în august 2026. Acesta a mai spus că proiectul reprezintă cel mai amplu demers de digitalizare din istoria sistemului medical românesc, cu o investiție de 100 de milioane de euro finanțată prin PNRR.

„Noua Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate este un angajament ferm al echipei noastre și o reformă pe care o ducem la bun sfârșit. Primele module vor fi funcționale până la finalul acestui an, iar până în august 2026, întreaga platformă va fi complet operațională”, a scris ministrul Sănătății pe pagina sa de Facebook.

Eliminarea hârtiilor și tipizatelor

Noua platformă digitală vine să simplifice  procesele din sistemul medical. Potrivit ministrului, documentele clasice și tipizatele inutile vor dispărea, iar biletele de trimitere, scrisorile medicale și concediile medicale vor deveni complet digitale și vor fi disponibile instant.

Această schimbare va reduce semnificativ timpul pierdut cu birocrația, va facilita comunicarea între medic și pacient și va crește transparența în întreg sistemul de asigurări de sănătate.

Ancheta Nordis, extinsă pentru un nou prejudiciu, după alte 300 de plângeri depuse
Ancheta Nordis, extinsă pentru un nou prejudiciu, după alte 300 de plângeri depuse
O româncă are pălăria lui Michael Jackson. A leșinat când a primit-o
O româncă are pălăria lui Michael Jackson. A leșinat când a primit-o

Dosarul electronic și rețeta digitală,  integrate și funcționale

rețetă medicala

rețetă medicala / sursa foto: dreamstime.com

Un alt punct esențial al PIAS este funcționalitatea dosarului electronic al pacientului și a rețetei electronice. Acestea vor fi integrate într-un sistem unic, astfel încât istoricul medical să poată fi accesat oricând și oriunde – fie de pe telefon, fie de pe calculator.

Ministrul a mai spus că acest pas va permite pacienților să aibă o imagine completă asupra stării lor de sănătate, iar medicii vor avea acces rapid la informații esențiale pentru luarea deciziilor medicale corecte.

Alexandru Rogobete a recunoscut că termenul „digitalizare” a generat scepticism de-a lungul anilor, însă a asigurat că de această dată ritmul este accelerat, iar beneficiile vor fi resimțite imediat atât de pacienți, cât și de cadrele medicale.

„Muncim onest, ascultăm sistemul, ascultăm oamenii și corectăm din mers. Pentru că fiecare zi contează și fiecare pas înainte înseamnă mai multă încredere în sistemul public de sănătate”, a precizat ministrul Sănătății.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:39 - Ancheta Nordis, extinsă pentru un nou prejudiciu, după alte 300 de plângeri depuse
10:27 - O româncă are pălăria lui Michael Jackson. A leșinat când a primit-o
10:18 - Explozie în Rahova. Ce a făcut gravida ucisă cu o zi înainte de explozie
10:10 - Un judecător numit de Biden tergiversează procesul lui Comey, fostul director FBI
10:03 - Tren direct între Aeroportul „Eugen Doga” și centrul Chișinăului. Călătoria va dura mai puțin de 20 de minute
09:51 - Oana Ioniță, noi probleme. Fiul ei va fi audiat

HAI România!

Gulaș ruso-american. Hai LIVE cu Turcescu
Gulaș ruso-american. Hai LIVE cu Turcescu
Cum ni se spurcă trenul vieții
Cum ni se spurcă trenul vieții
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei

Proiecte speciale