Primele servicii digitale în sănătate, disponibile până la sfârșitul anului: bilete, rețete și dosar electronic

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat luni că primele module ale noii Platforme Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) vor fi funcționale până la finalul acestui an, iar întreaga platformă va deveni complet operațională până în august 2026. Acesta a mai spus că proiectul reprezintă cel mai amplu demers de digitalizare din istoria sistemului medical românesc, cu o investiție de 100 de milioane de euro finanțată prin PNRR.

„Noua Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate este un angajament ferm al echipei noastre și o reformă pe care o ducem la bun sfârșit. Primele module vor fi funcționale până la finalul acestui an, iar până în august 2026, întreaga platformă va fi complet operațională”, a scris ministrul Sănătății pe pagina sa de Facebook.

Noua platformă digitală vine să simplifice procesele din sistemul medical. Potrivit ministrului, documentele clasice și tipizatele inutile vor dispărea, iar biletele de trimitere, scrisorile medicale și concediile medicale vor deveni complet digitale și vor fi disponibile instant.

Această schimbare va reduce semnificativ timpul pierdut cu birocrația, va facilita comunicarea între medic și pacient și va crește transparența în întreg sistemul de asigurări de sănătate.

Un alt punct esențial al PIAS este funcționalitatea dosarului electronic al pacientului și a rețetei electronice. Acestea vor fi integrate într-un sistem unic, astfel încât istoricul medical să poată fi accesat oricând și oriunde – fie de pe telefon, fie de pe calculator.

Ministrul a mai spus că acest pas va permite pacienților să aibă o imagine completă asupra stării lor de sănătate, iar medicii vor avea acces rapid la informații esențiale pentru luarea deciziilor medicale corecte.

Alexandru Rogobete a recunoscut că termenul „digitalizare” a generat scepticism de-a lungul anilor, însă a asigurat că de această dată ritmul este accelerat, iar beneficiile vor fi resimțite imediat atât de pacienți, cât și de cadrele medicale.

„Muncim onest, ascultăm sistemul, ascultăm oamenii și corectăm din mers. Pentru că fiecare zi contează și fiecare pas înainte înseamnă mai multă încredere în sistemul public de sănătate”, a precizat ministrul Sănătății.