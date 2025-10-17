După auditul Curții de Conturi și ani de blocaje, PIAS va fi înlocuită cu o nouă platformă. Planurile conducerii CNAS

Începând de anul viitor, Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) va renunța la actuala Platformă Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS), considerată cel mai complex sistem informatic din domeniul public. Decizia vine după un audit al Curții de Conturi, care a evidențiat deficiențe majore în funcționarea sistemului și o infrastructură tehnică depășită.

Auditul Curții de Conturi, desfășurat pe perioada 2000–2024, arată că PIAS s-a confruntat cu disfuncționalități repetate, blocaje frecvente și timpi mari de procesare a datelor. În multe cazuri, medicii și farmaciștii nu au putut valida serviciile medicale în sistem, iar pacienții au întâmpinat dificultăți în accesarea propriilor informații medicale.

Pentru a evalua platforma, Curtea a consultat peste 1.000 de furnizori de servicii medicale din întreaga țară și a analizat date din șase case județene și opt spitale. Concluzia este clară: deși statul a cheltuit peste 1,1 miliarde de lei, sistemul a rămas neperformant și tehnologic depășit.

Platforma PIAS a fost construită pe o arhitectură monolitică, greu de actualizat și aproape imposibil de adaptat cerințelor actuale. Creșterea constantă a volumului de date medicale a pus presiune pe o infrastructură care nu a mai fost modernizată de ani buni.

Curtea de Conturi a remarcat și lipsa unui plan de reacție la crize informatice, ceea ce a dus la perioade în care sistemul a fost complet nefuncțional. Deși scopul inițial era crearea unui cadru digital pentru o medicină eficientă, platforma nu a reușit să integreze pe deplin dosarul electronic de sănătate și nici să digitalizeze biletele de trimitere sau concediile medicale.

În comunicatul transmis după audit, CNAS anunță că pregătește o nouă platformă informatică, proiect ce ar urma să fie implementat în 2026. Oficialii instituției susțin că modernizarea este „absolut necesară”, întrucât actualul sistem și-a atins limitele și nu mai poate răspunde nevoilor medicilor și pacienților.

„Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) îi asigură pe pacienți și pe furnizorii de servicii medicale că platforma PIAS rămâne funcțională până la înlocuirea, în anul 2026, cu un sistem modern, sigur și accesibil. Noua platformă, în curs de dezvoltare, va avea o arhitectură informatică modernă și funcționalități superioare celor actuale, inclusiv conectivitatea și interoperabilitatea cu alte sisteme informatice din sănătate”, arată CNAS.

Noua infrastructură ar urma să integreze servicii de tip cloud, baze de date actualizate și soluții de securitate cibernetică, pentru a reduce riscul blocajelor și pierderii informațiilor medicale. Totuși, costurile unui astfel de proiect vor fi considerabile, iar implementarea ar putea dura mai mulți ani.

Consiliul Concurenței atrăgea atenția încă din 2024 asupra necesității dezvoltării unei platforme dedicate telemedicinei, integrată în sistemul național. În prezent, multe servicii de consultații la distanță sunt disponibile doar prin asigurările private, în special în pachetele premium oferite de angajatori.

Aceste servicii permit consultații video, monitorizare medicală la distanță și acces rapid la specialiști, facilități pe care PIAS nu le poate susține în forma sa actuală.