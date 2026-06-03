Social

Tânăr arestat după agresarea unei femei de 82 de ani din Vrancea. Instanța a dispus 30 de zile de arest preventiv

Comentează știrea
Tânăr arestat după agresarea unei femei de 82 de ani din Vrancea. Instanța a dispus 30 de zile de arest preventivarest / sursa foto: dreamstime.com
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Un tânăr de 23 de ani din comuna Bolotești, județul Vrancea, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile într-un dosar de viol care vizează agresarea unei femei în vârstă de 82 de ani, potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Vrancea.

Decizia a fost luată marți, 2 iunie 2026, după ce instanța a admis propunerea formulată de procurori.

Cazul a intrat în atenția autorităților după ce fiul victimei a sesizat poliția, iar ancheta a fost preluată de procurorul de caz. Dosarul a stârnit interes public în comunitate, având în vedere gravitatea acuzațiilor și vârsta înaintată a victimei.

Instanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile

Potrivit unei informări transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea marți seară, instanța competentă a admis propunerea de arestare preventivă formulată în cauză.

Cum a învins religia Voodoo un dictator african și a ajutat la salvarea democrației
Cum a învins religia Voodoo un dictator african și a ajutat la salvarea democrației
Vremea se schimbă radical. Furtuni, grindină și ploi torențiale în mai multe regiuni
Vremea se schimbă radical. Furtuni, grindină și ploi torențiale în mai multe regiuni

„Astăzi, 2 iunie a.c., instanța a admis propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile”, au transmis reprezentanții IPJ Vrancea.

Anterior, suspectul fusese reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă, după administrarea probatoriului de către polițiști.

Familia victimei a sesizat cazul

Dosarul a devenit cunoscut după ce familia femeii a solicitat sprijin pentru clarificarea circumstanțelor în care s-ar fi produs faptele. Potrivit informațiilor comunicate de apropiați, femeia în vârstă de 82 de ani a suferit multiple leziuni și a avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență.

Membrii familiei au cerut respectarea demnității victimei și evitarea speculațiilor publice, precizând că au încredere în instituțiile abilitate să stabilească exact ce s-a întâmplat.

Incidentul ar fi avut loc în noaptea de 31 mai spre 1 iunie 2026, în comuna Bolotești.

Cum au ajuns polițiștii la suspect

Conform datelor comunicate oficial de IPJ Vrancea, la data de 1 iunie 2026, în jurul orei 10:00, fiul victimei a sesizat Secția 9 Poliție Rurală Odobești cu privire la faptul că femeia ar fi fost constrânsă să întrețină raporturi sexuale fără consimțământ.

În urma verificărilor efectuate și a probatoriului administrat, anchetatorii au identificat un tânăr de 23 de ani, din aceeași localitate, bănuit de săvârșirea infracțiunii de viol.

politie

politie / sursa foto: dreamstime.com

Polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore, iar ulterior procurorii au solicitat arestarea preventivă, măsură admisă de instanță.

Ancheta continuă sub coordonarea procurorului de caz

Autoritățile precizează că cercetările nu s-au încheiat. Ancheta este coordonată de procurorul de caz și continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-ar fi produs faptele și pentru luarea măsurilor legale care se impun.

Reprezentanții Poliției Române reamintesc că persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție pe întreaga durată a procesului penal, precum și de toate drepturile și garanțiile prevăzute de legislația în vigoare.

Stiri calde

23:50 - Mafia Insolvenței în Moldova: Cum rămân oamenii fără case și afaceri peste noapte

23:47 - Reacție dură a actorului Richard Gere: Îmi este foarte rușine de politica de imigrație a Statelor Unite

23:36 - Adunare cu rol consultativ pentru întreaga Biserică Greco-Catolică. Ce a anunțat Arhiepiscopul Major la Blaj

23:27 - Vladimir Putin pune presiune pe Germania: Rusia poate relua livrările de gaze prin Nord Stream chiar de mâine

23:17 - Ilie Bolojan, detalii despre legea salarizării. Ce se întâmplă cu veniturile bugetarilor

23:08 - Serghei Lavrov lansează un atac dur: Războiul lui Biden a devenit războiul lui Trump

HAI România!

Un centenar și ceva în căutarea lui Mesia, ”rezolvatorul”.Mesaj de la un prieten.

Un centenar și ceva în căutarea lui Mesia, ”rezolvatorul”.Mesaj de la un prieten.

Cine scrie știrile de mâine — omul sau mașina

Cine scrie știrile de mâine — omul sau mașina

Comaroni, Hoandră, Turcescu, episoade noi

Comaroni, Hoandră, Turcescu, episoade noi

Proiecte speciale