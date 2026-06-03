Un tânăr de 23 de ani din comuna Bolotești, județul Vrancea, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile într-un dosar de viol care vizează agresarea unei femei în vârstă de 82 de ani, potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Vrancea.

Decizia a fost luată marți, 2 iunie 2026, după ce instanța a admis propunerea formulată de procurori.

Cazul a intrat în atenția autorităților după ce fiul victimei a sesizat poliția, iar ancheta a fost preluată de procurorul de caz. Dosarul a stârnit interes public în comunitate, având în vedere gravitatea acuzațiilor și vârsta înaintată a victimei.

Potrivit unei informări transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea marți seară, instanța competentă a admis propunerea de arestare preventivă formulată în cauză.

„Astăzi, 2 iunie a.c., instanța a admis propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile”, au transmis reprezentanții IPJ Vrancea.

Anterior, suspectul fusese reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă, după administrarea probatoriului de către polițiști.

Dosarul a devenit cunoscut după ce familia femeii a solicitat sprijin pentru clarificarea circumstanțelor în care s-ar fi produs faptele. Potrivit informațiilor comunicate de apropiați, femeia în vârstă de 82 de ani a suferit multiple leziuni și a avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență.

Membrii familiei au cerut respectarea demnității victimei și evitarea speculațiilor publice, precizând că au încredere în instituțiile abilitate să stabilească exact ce s-a întâmplat.

Incidentul ar fi avut loc în noaptea de 31 mai spre 1 iunie 2026, în comuna Bolotești.

Conform datelor comunicate oficial de IPJ Vrancea, la data de 1 iunie 2026, în jurul orei 10:00, fiul victimei a sesizat Secția 9 Poliție Rurală Odobești cu privire la faptul că femeia ar fi fost constrânsă să întrețină raporturi sexuale fără consimțământ.

În urma verificărilor efectuate și a probatoriului administrat, anchetatorii au identificat un tânăr de 23 de ani, din aceeași localitate, bănuit de săvârșirea infracțiunii de viol.

Polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore, iar ulterior procurorii au solicitat arestarea preventivă, măsură admisă de instanță.

Autoritățile precizează că cercetările nu s-au încheiat. Ancheta este coordonată de procurorul de caz și continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-ar fi produs faptele și pentru luarea măsurilor legale care se impun.

Reprezentanții Poliției Române reamintesc că persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție pe întreaga durată a procesului penal, precum și de toate drepturile și garanțiile prevăzute de legislația în vigoare.