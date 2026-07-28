Justitie

Extrădarea fraților Tate. Decizia luată de instanța din SUA: „ De trei ani nu au fugit”

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Extrădarea fraților Tate. Decizia luată de instanța din SUA: „ De trei ani nu au fugit”Andrew și Tristan Tate Sursa foto: Dreamstime
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Din cuprinsul articolului

Andrew și Tristan Tate vor rămâne în închisoare în Statele Unite cel puțin până pe 13 august, după ce un judecător federal a decis amânarea audierii privind cererea lor de eliberare. Cei doi frați Tate contestă extrădarea în Regatul Unit, unde sunt acuzați de viol, trafic sexual și alte infracțiuni grave.

Potrivit publicației The Guardian, judecătoarea federală Lauren Louis a programat pentru 13 august o nouă audiere, în cadrul căreia instanța va decide dacă Andrew și Tristan Tate vor rămâne în arest sau vor fi eliberați pe durata procedurii de extrădare.

Frații Tate sunt în arest din 18 iulie

Andrew și Tristan Tate au fost arestați în Statele Unite pe 18 iulie, în baza unei proceduri de extrădare solicitate de autoritățile britanice.

Cei doi nu au fost prezenți la ședința de judecată de luni, iar instanța nu a considerat necesară prezența lor.

Avocata a susținut că nu există risc de fugă

În fața instanței, Jackie Perczek, avocata fraților Tate, a susținut că aceștia au demonstrat în ultimii ani că nu intenționează să se sustragă procedurilor judiciare.

„De trei ani nu au fugit. Au călătorit prin lume și în fiecare lună se întorc în România”, a declarat aceasta, argumentând că frații nu reprezintă un risc de fugă.

Andrew și Tristan Tate au dublă cetățenie, americană și britanică, iar din 2016 locuiesc în România.

Noi acuzații formulate în Marea Britanie

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Frații Tate. Sursa: Instagram

Potrivit procurorilor britanici, noile acuzații vizează patru cazuri distincte, deschise după ce autoritățile au primit probe de la poliția din Bedfordshire.

Faptele investigate s-ar fi petrecut în perioada 2010–2017 și includ acuzații de viol, agresiune, trafic de persoane, precum și infracțiuni privind imagini indecente cu copii și pornografie extremă.

Frații Tate sunt deja inculpați în Marea Britanie într-un alt dosar, care privește acuzații de viol, vătămare corporală, trafic de persoane și controlul prostituției în scop lucrativ, formulate de alte trei femei pentru fapte care ar fi avut loc între 2012 și 2015.

Dosare și în România

Saga juridică a fraților Tate se desfășoară în mai multe state, inclusiv în România, Marea Britanie și Statele Unite.

În România, Andrew și Tristan Tate au fost arestați în 2022, fiind acuzați că au participat la o schemă prin care femei ar fi fost atrase în scopul exploatării sexuale.

De-a lungul timpului, cei doi au respins toate acuzațiile și au susținut că sunt nevinovați. Ei au afirmat, de asemenea, că declarațiile controversate pe care le-au făcut în spațiul public, inclusiv cele considerate misogine sau violente, au fost scoase din context ori prezentate ca glume.

Cunoscuți pentru mesajele promovate pe rețelele de socializare și pentru susținerea publică acordată președintelui american Donald Trump, frații Tate au milioane de urmăritori online. Casa Albă a transmis însă că aceștia nu ar trebui să se aștepte la niciun sprijin din partea președintelui în problemele lor judiciare.

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