Profeția lui Ilie Năstase pentru anii următori în România

Fostul tenismen Ilie Năstase crede că România ar putea ajunge, în anii următori, să își schimbe radical politica în privința drogurilor, potrivit ProSport.

Năstase, care a avut și o experiență de parlamentar, a afirmat că este convins că generațiile viitoare de politicieni ar putea susține legalizarea drogurilor. El și-a argumentat predicția prin experiența acumulată în perioada în care a fost parlamentar, susținând că a asistat la adoptarea unor acte normative pe care le consideră controversate, în timp ce inițiative pe care le aprecia drept benefice nu ar fi primit aceeași atenție.

Fostul tenismen a afirmat, de asemenea, că actuala clasă politică va fi înlocuită treptat de generația mai tânără, inclusiv de copiii actualilor politicieni. În acest context, el a făcut referire la consumul de droguri și a sugerat că schimbările legislative ar putea fi influențate de noua generație.

Ilie Năstase a avansat și cifra de „60” de copii ai unor politicieni care s-ar afla în actualul Parlament, însă nu a prezentat dovezi sau date oficiale care să confirme această afirmație.

Predicția fostului sportiv nu reflectă situația legislativă actuală. În România, consumul recreațional de droguri nu este legalizat, iar legislația privind deținerea acestora rămâne restrictivă.

Potrivit Legii nr. 143/2000, cultivarea, producerea, cumpărarea sau deținerea fără drept a drogurilor în scopul consumului propriu se sancționează cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. În cazul drogurilor de mare risc, pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

Din punct de vedere juridic, există o diferență între consum și deținerea substanțelor pentru consum propriu. Consumul în sine nu constituie o infracțiune distinctă, însă procurarea și posesia drogurilor în scop personal pot atrage răspunderea penală.

La nivel european există însă schimbări în ceea ce privește cannabisul. Raportul european privind drogurile din 2026 indică faptul că Cehia, Germania, Luxemburg și Malta permit, în anumite condiții, cultivarea cannabisului pentru uz personal. Germania și Malta au introdus și forme de asociere pentru cultivare, fără scop lucrativ, iar Olanda testează un model de producție reglementată destinat coffeeshop-urilor.

Modelele sunt diferite și se află în continuare în proces de evaluare. La nivelul Uniunii Europene nu există o politică legislativă unică privind posesia sau consumul de cannabis pentru uz personal, fiecare stat stabilindu-și propriile reguli.

Și România a avut în vedere modificarea legislației. În 2023, Senatul a respins un proiect care propunea dezincriminarea deținerii a cel mult trei grame de cannabis pentru consum propriu și înlocuirea răspunderii penale cu o sancțiune contravențională.

Dezincriminarea și legalizarea sunt însă concepte diferite. Dezincriminarea elimină sau reduce caracterul penal al unei anumite fapte, în timp ce legalizarea presupune instituirea unui cadru legal în care producerea, deținerea ori distribuția unei substanțe sunt permise, în condițiile stabilite de lege.