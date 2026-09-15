Cum și ce obiective militare a spionat Kutsenko. Ce s-a găsit în telefonul lui

Date explozive din dosarul spionului Kutsenko evidențiază motivele care au stat la baza arestării lui preventive în urma deciziei judecătorului de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel București.

Născut la data de 27.09.1985, în Federația Rusă (mama Olga și tatăl Iurii), Ivan Kutsenko a fost prins în România și pus sub acuzare pentru tentativă la acte de diversiune. Ceea ce nu se știa până acum este ce anume conține probatoriul în baza căruia acesta a fost reținut și, ulterior, arestat.

Conform datelor strânse de procurori, Kutsenko nu are antecedente și lucra în România la o firmă de curierat. Este tatăl a doi minori, unul de 5 luni, altul de 5 ani, iar soția sa are probleme de dizabilitate. Mama lui locuiește în Rusia și este grav bolnavă, dar țineau legătura și se vizitau.

La dosar există o convorbire interceptată în data de 25.06.2026 și a fost efectuat și percheziția informatică. Astfel, a fost devoalat faptul că Ivan Kutsenko a avut interacțiuni cu softurile de inteligență artificială, a căutat pe o aplicație coordonatele aeroportului Kogălniceanu și locații unde se adună ucrainieni voluntari în București.

Însă, imaginile video și foto nu au fost generate prin aceste softuri. Pe Telegram, Ivan a interacționat cu mai multe persoane și a recunoscut că pe unele informații a primit între 500 și 600 de dolari. Filmarea obiectivelor militare reprezintă o veritabilă culegere de informații cu implicații negative pentru securitatea statului.

EvZ a aflat că acesta a recunoscut că este vinovat doar pentru ce a făcut până în luna aprilie 2026 și a încercat să scape basma curată explicând că are un martor de la locul de muncă căruia îi spunea diverse lucruri nereale cum ar fi faptul că păcălește contraspionajul european și că a primit acte să plece în Polonia.

DIICOT s-a sesizat în 17.06.2026 în urma unui proces verbal realizat de cei de la DCCO-Serviciul Antidrog, după ce au descoperit că o persoană cu apelativul ANA de origine ucraineană se ocupă cu traficul de droguri de risc și mare risc în București și Ilfov. Din investigații a reieșit că ANA lua legătura cu Ivan Kutsenko pentru ca el să distribuie droguri.

Procurorii au strâns informații despre Kutsenko, descoperind că el lua legătura pe Telegram cu un utilizator “KIM HIMOV” privind detalii despre tehnică de luptă și tehnica forțelor armate române aliate de la Baza Aeriană Câmpia Turzii, Baza 90 Transport Aerian, Baza 86 Borcea, Baza 57 Mihail Kogălniceanu, Centrul de Intervenții și Servicii de Urgență București, Baza 26 RSOM și sprijin TO-Tunari, Fortul III din zona de dispunere a Bazei 48 Comunicații și Tenhologia Informației și modulul NATO DCME. Este vorba, în esență, de baze cu prezență militară străină.

Întreaga activitate probată de anchetatori a fost considerată de instanță ca fiind generatorare de riscuri și amenințări la siguranța națională în domeniul militar.

În urma analizei unor fișiere aflate în terminalul mobil (27.03.2026), procurorii au apreciat că acestea reprezintă exemplificări ale culegerii de date subscrise interesului Moscovei în raport cu efectul loviturilor cu dronă efectuate pe teritoriul național.

Unul dintre incidente, cel de la Tulcea, era exemplificat în imagini (cel din 26.03.2026), când o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al României și s-a prăbușit la 2 km de Parcheș-Tulcea. Atunci au fost ridicate de la sol două avioane F-16.

O altă fotografie tip print-screen găsită la Kutsenko era a unui telefon mobil setat în limba rusă și reprezenta traseul prin Google Maps între locația acestuia din București și Baza 71 Câmpia Turzii. O altă foto din alt fișier găsit reprezenta un traseu între locația lui Kutsenko și două locații militare de importanță strategică, Borcea și Mihail Kogălniceanu (17.03.2026).

Conform documentelor din dosar “posibilitatea desfășurării de către cetățeanul rus a unor activități în zonă a fost precedată de un eveniment major (12.03.2026), vizita președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Centrul de instruire F-16.”

În 17.03.2026, Kutsenko a documentat online traseul. O altă imagine din telefonul inculpatului reprezenta un avion AN tip cargo, pe fundal fiind inserate mențiuni în limba rusă „Constanța, România, 3 aprilie 2026”. Alte fotografii au fost făcute din apropierea locațiilor militare sus-menționate.

Ivan Kutsenko a fost arestat după ce s-a ajuns la concluzia că deși căutările repetate, consultarea de hărți satelit etc reprezintă o formă de OPEN SOURCE INTELLIGENCE (OSINT), deși nu e ilegală, combinarea sistematică a acestor date poate genera un produs de informații cu valoare operațională comparabilă recunoașterii fizice, respectiv observare directă.

Ivan Kusenko a fost arestat în 8.09.2026 și va sta 30 de zile în arest, instanța putând prelungi această perioadă la expirarea termenului din mandat.