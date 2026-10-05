Alți opt marinari de pe nava comercială Royad Mammadov au fost transportați, luni seară, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, după accidentul naval produs în Marea Neagră, în urma căruia două persoane au murit.

Cu câteva ore înainte, alți trei membri ai echipajului fuseseră aduși la aceeași unitate medicală.

„Încă opt marinari au fost aduși în această seară la Unitatea de Primiri Urgențe, în urma accidentului naval produs astăzi în Marea Neagră. Aceștia prezintă traumatisme minore și sunt în curs de evaluare medicală. Cel mai probabil, după finalizarea investigațiilor, vor putea părăsi unitatea de primiri urgențe”, a informat purtătorul de cuvânt al SCJU Constanța, Crina Kibedi.

Anterior, reprezentanta unității medicale anunțase că trei cetățeni străini au fost aduși la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța în urma accidentului naval. Toți prezentau politraumatisme, erau conștienți, stabili din punct de vedere medical și cooperanți.

„În total, 11 marinari au fost aduși astăzi la UPU. Trei dintre aceștia au rămas internați pentru supraveghere și îngrijiri medicale de specialitate”, a menționat Crina Kibedi.

Persoanele rănite au fost preluate prin troliere de un elicopter din cadrul Inspectoratului General de Aviație, pentru acordarea asistenței medicale de urgență.

Două persoane au fost găsite decedate, iar 11 membri ai echipajului au fost salvați după ce nava la bordul căreia izbucnise un incendiu s-a scufundat, luni, în Marea Neagră, în afara apelor teritoriale ale României, potrivit Ministerului Afacerilor Interne.

„Unsprezece membri ai echipajului au fost salvați. De asemenea, au fost identificate și două persoane decedate”, a transmis MAI.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat dronele rusești că s-ar afla în spatele atacului produs luni dimineață asupra unei nave de marfă în Marea Neagră, în largul coastelor României, în urma căruia doi membri ai echipajului, dintre care unul era căpitanul navei, au fost uciși, potrivit AFP.

„Atacul a fost efectuat de două drone rusești”, a transmis liderul ucrainean pe rețelele de socializare.

Zelenski a precizat că nava se afla în ape neutre, transporta „porumb” și aparținea Turciei. Potrivit acestuia, la bord se aflau cetățeni azeri și indieni.