Scandal în administrația locală din Iași, unde alianța dintre social-democrați și liberali s-a destrămat oficial. Potrivit reprezentanților PSD Iași, organizația propune ca ambii viceprimari ai municipiului, atât cel din partea PSD, cât și cel din partea PNL, să își depună mandatele și să treacă printr-un nou proces de validare în Consiliul Local. Reacția vine după ce conducerea PNL Iași a hotărât încetarea colaborării cu social-democrații și demararea procedurilor pentru demiterea viceprimarului PSD, Roxana Necula.

Reprezentanții PSD Iași au transmis că au luat act de hotărârea liberalilor de a rupe parteneriatul politic la nivelul municipiului. Social-democrații le atrag însă atenția foștilor parteneri că actuala conducere executivă a primăriei a fost instalată cu sprijinul voturilor PSD și lansează provocarea unui nou test de încredere în fața consilierilor locali.

"PNL nu trebuie să uite că viceprimarul PNL nu ar fi fost învestit viceprimar fără voturile consilierilor social-democraţi. Dacă PNL intenţionează cu adevărat să rupă coaliţia locală, urmând modelul aplicat la nivelul administraţiei centrale, atunci liberalii trebuie să fie dispuşi să renunţe la guvernarea locală. Altfel, demersul lor rămâne unul pur demagogic. În acest context, cu toată deschiderea şi răspunderea politică, PSD Iaşi propune ca ambele formaţiuni să solicite din partea Consiliului Local un nou vot de încredere pentru viceprimari. Viceprimarul PNL să demisioneze, în tandem cu viceprimarul social-democrat, urmând ca fiecare să fie (sau nu) reconfirmat prin vot", afirmă social-democraţii ieşeni.

În comunicatul transmis de organizația județeană, social-democrații precizează că sunt pregătiți să treacă în opoziție în orice moment, dacă "acest scenariu va fi cel benefic pentru Iaşi". Totodată, aceștia pun în sarcina liberalilor găsirea unei noi formule de susținere politică în Consiliul Local Iași.

"În consecinţă, dacă PNL susţine că nu mai are nevoie de voturile PSD, atunci nu are decât să demonstreze că poate obţine o nouă majoritate împreună cu USR. Responsabilitatea de a forma o nouă majoritate revine celor care contestă actuala formulă de guvernare locală", adaugă social-democraţii.

Liderul grupului de consilieri locali ai PSD, Bogdan Crucianu, a reamintit contextul în care partidul său a intrat în administrația municipiului, acuzând PNL că a eșuat anterior în negocierile cu USR.

"Consiliul Local nu este o anexă a PNL Iaşi. În toată agitaţia politică stârnită de PNL Iaşi, cred că este important să nu uităm cum s-a ajuns la actuala formulă de conducere a Primăriei Iaşi. PSD Iaşi a intrat în guvernarea locală abia după ce încercările repetate ale PNL de a construi o majoritate împreună cu USR au eşuat. Mai mult decât atât, în ultimii doi ani, am invitat public, în repetate rânduri, PNL şi USR să formeze o majoritate şi să îşi asume împreună conducerea administraţiei locale. Au refuzat", a afirmat Bogdan Crucianu, liderul grupului de consilieri PSD.

La rândul său, președintele PSD Iași, deputatul Bogdan Cojocaru, consideră că decizia liberalilor nu ar trebui să se limiteze doar la municipiul reședință de județ, ci ar trebui extinsă în toate comunele și orașele ieșene unde "primarii liberali beneficiază de sprijinul consilierilor locali PSD".

"Nu poţi să respingi colaborarea cu PSD în municipiul Iaşi şi să o consideri necesară în alte localităţi, în funcţie de interesele politice de moment. Iaşul are nevoie de investiţii, proiecte şi rezultate, nu de conflicte între partide şi lupte pentru funcţii. PSD face o politică pozitivă, constructivă, nu una de conjunctură, dictată de interese politice mărunte. Vom rămâne alături de ieşeni până în 2028, indiferent dacă suntem într-o majoritate sau în opoziţie", a adăugat liderul PSD Iaşi, Bogdan Cojocaru.

Criza politică de la Primăria Iași a fost declanșată sâmbătă, când Biroul Politic Județean al PNL Iași a votat încetarea "definitivă" a colaborării cu PSD la nivelul municipiului. Liberalii au anunțat că vor depune un proiect de hotărâre în Consiliul Local pentru revocarea imediată a viceprimarului social-democrat.

Liderul filialei județene PNL Iași, Alexandru Muraru, a motivat această ruptură prin nevoia de coerență între strategia politică de la București și administrația locală.

"PNL Iaşi încheie astăzi definitiv orice colaborare politică cu PSD în municipiul Iaşi. Este o decizie unanimă, fermă şi fără echivoc. Nu putem construi la nivel naţional o alternativă la PSD, iar la Iaşi să continuăm o formulă politică ce contrazice această direcţie. Nu putem fi adversarii PSD la Bucureşti şi partenerii săi politici la Iaşi", a declarat liderul filialei judeţene PNL Iaşi, Alexandru Muraru.