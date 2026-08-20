Consiliul General al Municipiului București a aprobat joi proiectul prin care Sectorul 2 va putea cumpăra locuințe direct de pe piața imobiliară liberă, în numele Municipiului București, pentru a le introduce în fondul de locuințe sociale. Hotărârea a trecut cu 39 de voturi „pentru”, 7 abțineri și 9 voturi „împotrivă”, iar achizițiile vor fi finanțate din bugetul Sectorului 2.

Proiectul a fost inițiat după o solicitare a Consiliului Local Sector 2 și permite cumpărarea unor imobile din această zonă a Capitalei pentru a fi folosite exclusiv ca locuințe sociale.

Conform hotărârii aprobate de CGMB, Sectorul 2 va realiza achizițiile „pentru și în numele Municipiului București”. Imobilele cumpărate vor intra în domeniul public al Municipiului București, iar administrarea lor va fi transferată Sectorului 2.

Locuințele vor putea fi folosite exclusiv pentru persoane și familii care îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația în vigoare pentru accesul la locuințe sociale. Beneficiarii vor fi stabiliți pe baza listei de priorități aprobate în fiecare an de Consiliul Local Sector 2.

Sumele necesare cumpărării imobilelor vor proveni din bugetul Sectorului 2. Hotărârea nu stabilește însă câte apartamente vor fi cumpărate și nici valoarea totală care va fi alocată programului. Achizițiile vor fi făcute ulterior, prin proceduri care trebuie să respecte legislația în vigoare.

Inițiativa este inclusă în Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027, prin mecanismul DLRC-GAL Sector 2, Măsura 1.2 FEDR-PIDS-Locuire, și urmărește extinderea fondului de locuințe destinate persoanelor vulnerabile.

În documentele care au însoțit proiectul, Primăria Capitalei arată că legislația permite autorităților locale să cumpere imobile existente de pe piața liberă și să le transforme în locuințe sociale.

La momentul întocmirii documentației, PMB nu avea însă date complete privind numărul cererilor pentru locuințe sociale înregistrate în Sectorul 2 și nici numărul persoanelor aflate în situații sociale care ar putea beneficia de acestea.

Primăria Sectorului 2 a solicitat împuternicirea necesară pentru a putea începe procedurile de cumpărare, în condițiile în care imobilele vor rămâne în proprietatea Municipiului București.

Hotărârea stabilește și condițiile în care vor putea fi administrate imobilele.

Acestea trebuie să rămână locuințe sociale, iar dacă destinația va fi modificată, Sectorul 2 va pierde dreptul de administrare.

După semnarea contractelor de vânzare-cumpărare, Sectorul 2 va avea la dispoziție 30 de zile pentru înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate al Municipiului București și a dreptului său de administrare.