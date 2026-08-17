Economie

Cererile pentru cadastru. Ce se întâmplă cu solicitările depuse în ultimele zile

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Cererile pentru cadastru. Ce se întâmplă cu solicitările depuse în ultimele zileSursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Aplicația de cadastru e-Terra a devenit din nou funcțională, însă reluarea activității a fost urmată de un volum ridicat de solicitări. Peste 165.000 de cereri au fost înregistrate în patru zile la oficiile de cadastru, iar aproximativ 100.000 au fost deja soluționate, a anunțat luni Guvernul.

Problemele de la cadastru. e-Terra a fost repornită. Peste 165.000 de cereri în patru zile

În perioada 11-14 august 2026, la nivelul tuturor oficiilor de cadastru au fost înregistrate 165.146 de cereri, după reluarea activității în urma perioadei în care sistemul e-Terra nu a fost disponibil.

Numai în 14 august au fost depuse 31.608 solicitări. Dintre acestea, 9.584 au vizat eliberarea extraselor de carte funciară pentru informare, iar alte 5.919 au fost cereri pentru extrase de carte funciară necesare autentificării.

Guvernul a transmis că volumul mare de solicitări este explicat în principal de cererile acumulate în perioada în care aplicația nu a funcționat.

În intervalul 11-17 august, aproximativ 100.000 de cereri au fost soluționate, iar Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) încearcă acum să recupereze restanțele și să revină la fluxul normal de lucru.

„Volumul ridicat de solicitări este determinat, în principal, de acumularea cererilor în perioada în care aplicația e-Terra nu a fost disponibilă. Reluarea funcționării e-Terra permite procesarea acestor solicitări, iar gestionarea acestora și revenirea cât mai rapidă la fluxurile normale de lucru este prioritară pentru ANCPI. Personalul ANCPI lucrează pentru recuperarea activității restante, cu respectarea termenelor și procedurilor legale aplicabile. Volumul este mare, dar este gestionat, iar măsurile adoptate urmăresc fluidizarea procesării și reducerea timpilor de așteptare”, se arată în comunicatul Guvernului.

e-Terra poate funcționa cu întârzieri din cauza numărului mare de solicitări

Numărul ridicat de solicitări poate genera în continuare întârzieri, atât la accesarea e-Terra, cât și la procesarea unor cereri.

Cadastru casă

Sursa foto: Freepik

Echipele tehnice și operaționale monitorizează funcționarea aplicației și încărcarea înregistrată la nivelul oficiilor teritoriale.

„În funcție de evoluția încărcării sistemului, sunt implementate măsuri pentru optimizarea performanței aplicației și fluidizarea procesării cererilor. Volumul ridicat de solicitări înregistrate într-un interval scurt poate genera timpi de așteptare mai mari, atât în ceea ce privește accesarea aplicației, cât și procesarea unor cereri. ANCPI acordă prioritate soluționării activității restante și urmărește reducerea progresivă a volumului acumulat”, potrivit comunicatului.

În aplicația e-Terra poate fi făcută și plata cu cardul, acolo unde serviciul solicitat și fluxul aferent permit această modalitate de plată.

Celelalte platforme ANCPI nu au fost încă repornite

Reluarea funcționării vizează, deocamdată, doar sistemul integrat e-Terra.

Celelalte platforme online gestionate de ANCPI nu au fost încă repornite și vor redeveni disponibile treptat, după finalizarea verificărilor. Este vorba despre Registrul de Transcripțiuni și Inscripțiuni (RTI), MyEterra, Registrul proprietarilor, Titluri de proprietate și Geoportal.

„Măsurile de reluare a funcționării vizează, în această etapă, exclusiv sistemul integrat e-Terra. Reluarea funcționării e-Terra este un pas important în procesul de revenire la normalitate. Celelalte platforme online gestionate de ANCPI - Registrul de Transcripțiuni și Inscripțiuni (RTI), MyEterra, Registrul proprietarilor, Titluri de proprietate și Geoportal - urmează să fie repuse în funcțiune etapizat, după finalizarea verificărilor necesare. Reluarea funcționării fiecărei platforme va fi anunțată în prealabil partenerilor și publicului, prin canalele oficiale de comunicare”, se mai arată în comunicat.

Unde pot fi semnalate problemele cu e-Terra

Pentru informații sau probleme legate de accesarea și utilizarea e-Terra, ANCPI a pus la dispoziția utilizatorilor trei numere de Call Center: 0749 012 525, 0749 016 331 și 0735 950 582.

ANCPI recomandă utilizatorilor să apeleze aceste numere pentru informații și asistență și, atunci când situația poate fi clarificată telefonic, să evite deplasările suplimentare la sediile oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară.

Instituția va anunța separat repunerea în funcțiune a celorlalte sisteme informatice, pe măsură ce verificările vor fi finalizate.

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