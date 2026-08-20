Social

ANCPI a reactivat plata prin link în e-Terra. Celelalte platforme vor reveni treptat

Comentează știrea
ANCPI a reactivat plata prin link în e-Terra. Celelalte platforme vor reveni treptatANCPI. Sursă foto: captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a anunțat reluarea funcției „Link de plată” din aplicația e-Terra, începând de vineri.

La ce folosește facilitatea reabilitată de pe siteul ANCPI

Facilitatea permite notarilor și persoanelor autorizate să transmită beneficiarilor, prin SMS sau e-mail, un link individual prin care aceștia pot achita online, cu cardul, tarifele datorate instituției.

Reluarea acestei funcții vine în contextul revenirii treptate la activitatea normală a sistemelor informatice administrate de ANCPI. Instituția avertizează însă că utilizatorii s-ar putea confrunta temporar cu timpi mai mari de așteptare, atât la accesarea aplicațiilor, cât și la soluționarea solicitărilor.

Motivul îl reprezintă volumul ridicat de cereri acumulat în perioada în care sistemul e-Terra nu a fost disponibil. Potrivit datelor furnizate de ANCPI, între 11 și 19 august au fost depuse la nivel național 329.476 de solicitări la oficiile de cadastru și publicitate imobiliară. În același interval, autoritățile au reușit să soluționeze 279.242 dintre acestea.

Număr foarte mare de cereri strânse de la atac

Personalul instituției lucrează în continuare pentru reducerea stocului de cereri, în timp ce echipele tehnice urmăresc permanent funcționarea platformei și nivelul de încărcare al sistemului. Sunt aplicate, de asemenea, măsuri pentru îmbunătățirea performanței și accelerarea procesării documentelor.

ANCPI

ANCPI

ANCPI precizează că, în această etapă, este vizat în principal sistemul integrat e-Terra. Restul platformelor informatice administrate de instituție vor reveni online progresiv, după efectuarea verificărilor tehnice necesare.

Aplicațiile ANCPI încep să fie repornite

Printre sistemele care urmează să fie repornite se numără Registrul de Transcripțiuni și Inscripțiuni (RTI), MyEterra, Registrul proprietarilor, platforma pentru Titluri de proprietate și Geoportal.

Instituția va comunica separat momentul în care fiecare dintre aceste servicii va redeveni disponibil. ANCPI susține că monitorizează permanent situația și va informa utilizatorii și partenerii instituționali despre evoluția operațiunilor, eventualele întârzieri și măsurile luate pentru revenirea tuturor serviciilor informatice la parametri normali, după atacul informaic masiv din urmă cu o lună.

Stiri calde

14:35 - ANCPI a reactivat plata prin link în e-Terra. Celelalte platforme vor reveni treptat

14:25 - Clujul a atras sute de milioane de euro prin PNRR. Județul are peste 1.100 de proiecte finanțate

14:14 - Bilete de tren cu ChatGPT. Pasagerii pot verifica orare, durate și prețuri

14:06 - Contractul CFR pentru 2026-2030, aprobat de Guvern. Cum va fi finanțată infrastructura feroviară

13:58 - Bogdan Ivan, noi critici pentru Guvern după notificările trimise marilor consumatori: Nu este normal!

13:50 - A pierdut una dintre cele mai importante distincții ale Franței. A fost condamnat într-un dosar de angajare fictivă

HAI România!

Cum ne va schimba inteligența artificială viața în următorii ani?

Cum ne va schimba inteligența artificială viața în următorii ani?

Cum ne va schimba inteligența artificială viața în următorii ani?

Cum ne va schimba inteligența artificială viața în următorii ani?

Ceaușescu a interzis psihologia. Unde exporta hrana românilor?

Ceaușescu a interzis psihologia. Unde exporta hrana românilor?

Proiecte speciale