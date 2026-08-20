Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a anunțat reluarea funcției „Link de plată” din aplicația e-Terra, începând de vineri.

Facilitatea permite notarilor și persoanelor autorizate să transmită beneficiarilor, prin SMS sau e-mail, un link individual prin care aceștia pot achita online, cu cardul, tarifele datorate instituției.

Reluarea acestei funcții vine în contextul revenirii treptate la activitatea normală a sistemelor informatice administrate de ANCPI. Instituția avertizează însă că utilizatorii s-ar putea confrunta temporar cu timpi mai mari de așteptare, atât la accesarea aplicațiilor, cât și la soluționarea solicitărilor.

Motivul îl reprezintă volumul ridicat de cereri acumulat în perioada în care sistemul e-Terra nu a fost disponibil. Potrivit datelor furnizate de ANCPI, între 11 și 19 august au fost depuse la nivel național 329.476 de solicitări la oficiile de cadastru și publicitate imobiliară. În același interval, autoritățile au reușit să soluționeze 279.242 dintre acestea.

Personalul instituției lucrează în continuare pentru reducerea stocului de cereri, în timp ce echipele tehnice urmăresc permanent funcționarea platformei și nivelul de încărcare al sistemului. Sunt aplicate, de asemenea, măsuri pentru îmbunătățirea performanței și accelerarea procesării documentelor.

ANCPI precizează că, în această etapă, este vizat în principal sistemul integrat e-Terra. Restul platformelor informatice administrate de instituție vor reveni online progresiv, după efectuarea verificărilor tehnice necesare.

Printre sistemele care urmează să fie repornite se numără Registrul de Transcripțiuni și Inscripțiuni (RTI), MyEterra, Registrul proprietarilor, platforma pentru Titluri de proprietate și Geoportal.

Instituția va comunica separat momentul în care fiecare dintre aceste servicii va redeveni disponibil. ANCPI susține că monitorizează permanent situația și va informa utilizatorii și partenerii instituționali despre evoluția operațiunilor, eventualele întârzieri și măsurile luate pentru revenirea tuturor serviciilor informatice la parametri normali, după atacul informaic masiv din urmă cu o lună.