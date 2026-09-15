Singapore a lansat o campanie națională pe cinci ani prin care încearcă să transforme lectura într-un obicei zilnic, inclusiv printr-un sistem de recompense financiare inspirat din mecanismele jocurilor, potrivit The Strait Times.

Participanții își pot înregistra pe o platformă guvernamentală timpul petrecut citind, iar o sesiune de cel puțin 15 minute le aduce monede virtuale care pot fi transformate ulterior în bani.

Inițiativa este coordonată de National Library Board (NLB) și apare pe fondul preocupărilor legate de timpul tot mai mare petrecut în fațaecranelor și de consumul rapid de conținut digital.

Autoritățile încearcă să încurajeze lectura susținută și să ofere o alternativă la derularea repetitivă a fluxurilor de informații online, fenomen cunoscut drept „doomscrolling”.

Regulile programului sunt simple. Pentru fiecare sesiune eligibilă de minimum 15 minute, participantul primește 20 de monede virtuale. O singură sesiune poate fi contabilizată într-o zi, astfel că timpul suplimentar petrecut citind nu generează automat recompense suplimentare.

Pentru a obține un dolar singaporez, echivalentul a aproximativ 0,8 dolari americani, sunt necesare 1.000 de monede. În practică, un participant trebuie să înregistreze 50 de zile cu sesiuni eligibile pentru a ajunge la această sumă.

Valoarea recompensei arată că programul nu este conceput ca o modalitate de a câștiga bani, ci ca un stimulent pentru formarea unui comportament repetitiv. Sistemul urmărește să transforme lectura într-o activitate care este reluată zilnic, folosind aceleași mecanisme de acumulare și progres întâlnite în numeroase aplicații și jocuri.

National Library Board susține că lectura unor materiale mai ample poate contribui la dezvoltarea atenției, a gândirii critice și a imaginației. Inițiativa se înscrie într-o preocupare mai largă privind efectele consumului fragmentat de conținut online, în special atunci când utilizatorii petrec perioade lungi derulând succesiv materiale scurte.

Fenomenul „doomscrolling” a devenit un termen folosit pentru comportamentul de a continua să derulezi fluxuri de informații, chiar și atunci când conținutul consumat nu mai este neapărat util sau plăcut. În acest context, Singapore încearcă să promoveze o activitate care presupune o perioadă mai lungă de concentrare.

Experimentul este cu atât mai interesant cu cât Singapore pornește de la un nivel educațional ridicat. Elevii din această țară au obținut rezultate foarte bune la evaluările internaționale privind competențele de lectură.

Problema pe care autoritățile încearcă să o abordeze este însă menținerea obiceiului de a citi după încheierea perioadei de școlarizare sau a etapelor dominate de examene. Campania urmărește să mute lectura din zona unei activități asociate în principal educației către cea a unui obicei cotidian.

Programul are și o componentă colectivă. Organizatorii și-au propus să strângă 7,5 milioane de minute de lectură, obiectiv care ar putea genera până la 150.000 de dolari singaporezi pentru acțiuni caritabile, potrivit informațiilor prezentate despre campanie.

Componenta financiară se află în prezent în fază-pilot, până la sfârșitul anului. National Library Board urmează să analizeze reacțiile participanților și să decidă ce modificări și funcționalități pot fi introduse ulterior.

Una dintre principalele întrebări este dacă stimulentul financiar poate produce un obicei care să reziste și după dispariția recompensei. Cercetările din domeniul psihologiei motivației au arătat că recompensele externe pot avea efecte diferite în funcție de comportament și de motivația inițială a persoanei.

În cazul lecturii, un stimulent financiar modest ar putea fi suficient pentru a determina o persoană să înceapă să citească zilnic. Rămâne însă de văzut dacă acele 15 minute vor deveni ulterior o rutină independentă de recompensă.

Prin urmare, miza campaniei din Singapore depășește valoarea efectivă a sumelor oferite participanților. Un dolar singaporez obținut după 50 de zile de lectură reprezintă un stimulent financiar redus, iar programul este construit mai degrabă în jurul repetării zilnice a comportamentului.

Experimentul va arăta dacă mecanismele de tip joc, combinate cu recompense simbolice, pot contribui la transformarea lecturii într-un obicei pe termen lung. Pentru autoritățile din Singapore, obiectivul este ca oamenii să petreacă mai puțin timp în consumul pasiv și fragmentat de conținut digital și mai mult timp concentrați asupra unor materiale de lectură mai consistente.