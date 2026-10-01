Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță, joi, 1 octombrie 2026, un incident tehnic în platforma TollRo și precizează că nu va aplica sancțiuni utilizatorilor care nu au putut achiziționa tariful din cauza disfuncționalităților. Problemele au apărut chiar în ziua în care noul sistem de tarifare rutieră a devenit operațional la nivel național.

Potrivit CNAIR, cele mai importante dificultăți sunt legate de fluxul de plăți și de interconectarea platformei cu procesatorul de plăți. Compania susține că echipele tehnice lucrează împreună cu procesatorul pentru identificarea cauzei și remedierea problemelor, în timp ce tranzacțiile efectuate în intervalul afectat sunt verificate și reconciliate.

CNAIR precizează că utilizatorii care nu au putut achiziționa TollRo începând cu 1 octombrie 2026, ora 00:00, nu vor fi sancționați până la remedierea problemelor tehnice ale platformei.

Regula este prevăzută în normele de aplicare a Legii nr. 226/2023. Articolul 9 alineatul (4) stabilește că, în cazul unei disfuncționalități a Sistemului de Tarifare Rutieră Electronică (STRR) sau a mijloacelor automate de control, vehiculele pentru care există un echipament de bord activ, o sesiune de tarifare activă în aplicația mobilă ori un tichet de rută valabil nu sunt înregistrate ca fiind în situație de neplată pentru perioada în care sistemul este indisponibil. Tariful datorat poate fi stabilit ulterior, fără costuri suplimentare pentru utilizator.

CNAIR trebuie, de asemenea, să informeze public cu privire la existența unei disfuncționalități și la intervalul în care aceasta se manifestă.

Una dintre problemele semnalate de companie privește interfața de comunicare dintre platforma TollRo și procesatorul de plăți.

CNAIR arată că funcția de creditare a contului TollRo permite utilizatorilor să își alimenteze contul cu credite, însă au apărut probleme în etapa de autorizare și confirmare a tranzacțiilor.

În acest context, autoritățile verifică tranzacțiile inițiate în intervalul afectat pentru ca sumele plătite să fie atribuite corect conturilor utilizatorilor. CNAIR anunță și monitorizarea permanentă a fluxului de plăți până la stabilizarea sistemului.

Separat de fluxul de plăți, CNAIR a identificat dificultăți în transmiterea mesajelor electronice către utilizatori.

Potrivit companiei, numărul mare de conturi și tranzacții realizate imediat după lansarea sistemului a generat, într-un interval scurt, un volum ridicat de e-mailuri automate: confirmări, documente justificative și notificări legate de conturi.

Furnizorii internaționali de servicii de e-mail, inclusiv Gmail și Yahoo, utilizează sisteme automate de protecție împotriva mesajelor nedorite. CNAIR susține că volumul ridicat de mesaje transmis de domeniul etoll.ro a determinat limitarea temporară a livrării către unele adrese.

Compania precizează că această problemă afectează transmiterea confirmărilor prin e-mail și crearea unor conturi, dar nu afectează achiziția și valabilitatea rovinietei sau a tarifului TollRo. Pentru creșterea capacității de livrare, CNAIR lucrează împreună cu Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) la introducerea unor servicii de e-mail suplimentare.

Noul sistem de tarifare a devenit operațional la 1 octombrie 2026, ora 00:00. Din această dată, rovinieta, tichetul de rută și tariful TollRo sunt achitate prin noul Sistem de Tarifare Rutieră Electronică.

TollRo se aplică vehiculelor destinate transportului de marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, precum și anumitor vehicule de transport mixt. Tariful este calculat în funcție de distanța parcursă și de caracteristicile vehiculului, în cadrul noului mecanism electronic de tarifare.

Înaintea lansării, CNAIR anunțase că etapa de testare a platformei se încheiase la 29 septembrie. Cu o zi înainte de intrarea în producție, compania a mai transmis că utilizatorii versiunii pilot trebuie să reinstaleze aplicația și să își creeze conturi noi, deoarece datele din versiunea pilot nu urmau să fie transferate automat în sistemul final.

Lansarea TollRo a avut loc după mai multe solicitări din partea organizațiilor din transporturi pentru amânarea sistemului și a sancțiunilor.

Mai multe organizații patronale au cerut prelungirea termenului până la 1 aprilie 2027, invocând problemele tehnice și dificultățile de pregătire a operatorilor.

CNAIR anunțase însă că aplicarea rovinietei și TollRo începe la 1 octombrie 2026, în conformitate cu calendarul stabilit prin legislație. Legea nr. 226/2023 prevede această dată pentru aplicarea tarifelor de către CNAIR.

În acest context, incidentul tehnic anunțat în prima zi de funcționare are o consecință imediată pentru transportatori: pe perioada confirmată a disfuncționalității, aceștia nu vor fi sancționați pentru imposibilitatea de a achiziționa TollRo din cauza problemelor sistemului.

CNAIR spune că verificările tehnice continuă atât asupra platformei, cât și asupra interfeței cu procesatorul de plăți. Compania urmărește inclusiv reconcilierea tuturor tranzacțiilor efectuate în perioada afectată.

Autoritatea urmează să anunțe momentul în care problemele tehnice vor fi remediate și sistemul va reveni la funcționarea normală.

Concluzie: TollRo a devenit operațional la 1 octombrie 2026, însă lansarea este afectată de probleme tehnice privind plățile și transmiterea unor notificări prin e-mail. CNAIR precizează că utilizatorii care nu pot achiziționa tariful din cauza disfuncționalității nu vor fi sancționați până la remedierea sistemului.