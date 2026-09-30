Aplicația TollRo și portalul web aferent vor trece la versiunea finală începând de joi, 1 octombrie 2026, iar transportatorii care au utilizat varianta pilot vor trebui să își refacă înregistrările. Conturile vechi și datele despre companii și vehicule nu vor fi transferate în noul sistem, astfel că utilizatorii vor fi nevoiți să parcurgă din nou procedura de înregistrare. Informațiile au fost anunțate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Noua versiune a aplicației TollRo și a portalului web va deveni disponibilă începând cu 1 octombrie 2026, la ora 00:00. Trecerea la sistemul final presupune însă pierderea datelor introduse de operatorii de transport în perioada de testare.

„TollRo trece în faza de producție: aplicația trebuie reinstalată și conturile refăcute de la 1 octombrie. Versiunea finală a aplicației și a portalului web va fi disponibilă începând cu 1 octombrie 2026, ora 00:00. Trecerea la noua versiune nu include migrarea datelor din Aplicația Pilot. Conturile de utilizator, datele companiilor și evidența vehiculelor introduse în perioada de pilotare nu vor fi transferate în sistemul final”, a anunțat miercuri CNAIR.

Astfel, transportatorii care au folosit versiunea pilot nu vor putea utiliza vechile conturi pentru accesarea sistemului final și vor trebui să își introducă din nou toate informațiile necesare.

Operatorii care au utilizat aplicația pilot vor trebui să descarce din nou aplicația TollRo sau să o actualizeze, după caz, și să își creeze un cont nou de utilizator.

Ulterior, aceștia vor trebui să completeze datele de identificare ale companiei și să înregistreze din nou vehiculele din flotă, inclusiv autovehiculele tractoare și remorcile sau semiremorcile.

Pentru a evita eventualele întârzieri și întreruperi ale activității, CNAIR recomandă transportatorilor să pregătească din timp informațiile despre firme și documentele de înmatriculare ale vehiculelor.

CNAIR atrage atenția că aplicația TollRo și portalul web aferent trebuie accesate exclusiv prin canalele oficiale. Utilizatorii pot descărca aplicația din magazinele App Store și Google Play, iar serviciile online pot fi accesate prin portalul web eToll.

Operatorii de transport sunt sfătuiți să efectueze din timp pregătirile necesare pentru trecerea la versiunea finală, astfel încât să poată utiliza noul sistem fără dificultăți de la data lansării.