Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat că nu va semna niciun ordin de amendare a transportatorilor dacă platforma TollRo nu va fi operațională de la 1 octombrie 2026. Sistemul electronic de tarifare rutieră trebuie să devină funcțional la această dată, însă implementarea sa întâmpină în continuare probleme.

Radu Miruță a declarat, luni, la Parlament, că implementarea platformei TollRo reprezintă o obligație contractuală a Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), iar termenul de lansare nu poate fi modificat printr-o decizie politică. Ministrul a amintit că proiectul a fost deja amânat din august până în octombrie, iar o nouă prelungire ar putea afecta fondurile europene.

„Platforma TollRo este obligație contractuală gestionată de cei de la CNAIR (n.r. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere) să pună acest sistem în funcțiune la 1 octombrie. Nu este o opțiune politică pentru Guvern sau Parlament dacă să prelungească sau nu termenul. Comisia Europeană condiționează cererile de plată următoare. A fost o amânare din august până în octombrie. S-a încercat un amendament în Parlament pentru prelungire, dar toate grupurile parlamentare au votat împotrivă pentru că se pierd niște bani’, a afirmat Miruță, luni, la Parlament.”

Ministrul interimar al Transporturilor a atras atenția că CNAIR a avut la dispoziție trei ani pentru implementarea sistemului, iar dificultățile apărute în gestionarea contractului nu justifică o nouă amânare.

„Faptul că nu gestionăm bine niște contracte nu poate fi o scuză și să vrem să prelungim câte ceva. CNAIR are obligația de trei ani de zile să pună acest sistem în funcțiune. Sunt o serie de probleme, se rezolvă din ele pe ultima sută de metri. Vedem care este forma în care va ajunge acest soft la 1 octombrie, Ce vă spun eu ca ministru este că nu voi semna niciun ordin care să amendeze transportatorii în situația în care acest sistem nu va merge”, a adăugat Miruță.

Potrivit informațiilor transmise de CNAIR pe 25 septembrie, platforma TollRo urmează să devină operațională la 1 octombrie 2026, la ora 00:00. Din acel moment, rovinieta, tichetul de rută și tariful TollRo vor putea fi achitate prin noul Sistem de Tarifare Rutieră Electronică.

Noul sistem se adresează vehiculelor de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone, precum și vehiculelor de transport mixt asimilate acestora, care circulă pe autostrăzile, drumurile expres și drumurile naționale din România.

Tariful va fi stabilit în funcție de distanța parcursă, masa vehiculului, clasa de emisii EURO și categoria drumului utilizat.

Începând cu 1 octombrie, plata și administrarea serviciilor de tarifare rutieră vor putea fi realizate prin intermediul portalului oficial www.etoll.ro și al aplicației mobile TollRo, disponibilă gratuit pentru dispozitivele iOS și Android.

Rovinieta va putea fi achiziționată în continuare și de la distribuitorii autorizați, punctele de vânzare ale CNAIR și punctele de trecere a frontierei, precum și prin SMS.

Informațiile privind tarifele, rețeaua de drumuri supusă taxării și modalitățile de plată sunt disponibile pe portalul oficial etoll.ro.