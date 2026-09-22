Se schimbă taxele pentru șoferi. Ce se întâmplă cu rovinieta și taxa de pod

Șoferii din România vor intra, de la 1 octombrie 2026, într-un nou sistem de tarifare pentru folosirea drumurilor naționale. Taxa separată pentru traversarea podului Fetești-Cernavodă va fi eliminată, iar în cazul autoturismelor costul rovinietei va fi stabilit și în funcție de clasa de emisii EURO. Pentru vehiculele de marfă de peste 3,5 tone va funcționa TollRo, unde suma achitată va depinde de distanța parcursă și de nivelul emisiilor.

Schimbările sunt prevăzute de Legea nr. 226/2023 privind aplicarea tarifelor rutiere pe rețeaua de drumuri naționale din România și modifică atât sistemul aplicabil autoturismelor, cât și pe cel destinat transportului greu.

Termenul pentru implementarea Sistemului de Tarifare Rutieră Electronică din România și a TollRo este 31 august 2026, în timp ce aplicarea efectivă a noilor tarife începe la 1 octombrie. Calendarul vine după mai multe amânări ale termenelor stabilite inițial pentru trecerea la noul mecanism de taxare.

Una dintre modificările care vor fi resimțite direct de șoferii care folosesc Autostrada Soarelui este eliminarea plății separate pentru traversarea podului de la Fetești-Cernavodă. Odată cu aplicarea noilor reguli este abrogat vechiul cadru legislativ reprezentat de Ordonanța Guvernului nr. 15/2002, actul normativ care a reglementat timp de peste două decenii rovinieta și tarifele de trecere pe rețeaua națională.

În consecință, traversarea podului de la Fetești nu va mai presupune achitarea distinctă a peajului. Aceeași schimbare privește și celelalte puncte unde tariful de trecere era perceput potrivit vechii legislații.

Sunt prevăzute și reguli pentru peajele cumpărate înainte de schimbarea sistemului, dar care nu au fost utilizate. În anumite situații, CNAIR va restitui contravaloarea acestora la solicitarea scrisă a utilizatorului.

Reguli de restituire există și pentru anumite sume corespunzătoare perioadelor în care rovinietele cumpărate anterior nu mai pot fi folosite.

Pentru autoturisme și vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de cel mult 3,5 tone, obligația achitării rovinietei rămâne. Se modifică însă criteriile folosite pentru stabilirea tarifului.

Prețul va ține cont de categoria vehiculului, durata pentru care este cumpărată rovinieta și clasa de emisii poluante EURO. Norma de poluare a mașinii devine astfel un criteriu în calcularea costului pentru utilizarea drumurilor naționale.

Sistemul are la bază principiul „poluatorul plătește”, astfel încât nivelul emisiilor produse de vehicul să fie reflectat în suma achitată. Pentru situațiile în care informațiile privind clasa de emisii nu sunt disponibile, legislația prevede reguli specifice de încadrare.

În practică, două autoturisme care fac parte din aceeași categorie, dar au norme EURO diferite, nu vor fi neapărat supuse aceluiași tarif.

Schimbarea este și mai amplă pentru transportatori. Vehiculele destinate transportului de marfă care au masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone nu vor mai utiliza sistemul actual de rovinietă, ci vor intra sub incidența TollRo.

În cazul lor, plata nu va mai fi stabilită doar în funcție de o perioadă de utilizare a infrastructurii. Tariful va depinde de distanța parcursă pe sectoarele de drum incluse în sistem. Suma datorată va fi calculată prin înmulțirea tarifului unitar cu numărul de kilometri parcurși.

În alcătuirea tarifului intră atât componenta legată de folosirea infrastructurii, cât și costurile externe asociate poluării atmosferice generate de trafic. Astfel, un vehicul greu care folosește mai mult rețeaua de drumuri va genera un cost mai mare.

Vehiculele destinate transportului mixt vor fi tratate, din perspectiva sistemului TollRo, în același mod ca vehiculele pentru transportul de marfă.

Trecerea de la actualele reguli la noul mecanism presupune și dispoziții tranzitorii pentru șoferii și transportatorii care au cumpărat roviniete înainte de schimbare. De la 1 octombrie 2026, o parte dintre rovinietele emise conform vechii legislații își vor înceta valabilitatea.

Există însă și categorii pentru care rovinietele deja cumpărate vor rămâne valabile până la data expirării, în condițiile prevăzute de noua legislație.

În situațiile în care o rovinietă nu mai poate fi utilizată pentru întreaga perioadă pentru care a fost achitată, utilizatorii pot solicita, în cazurile prevăzute de lege, restituirea sumelor corespunzătoare perioadei neutilizate.

Noua reglementare schimbă și regimul vehiculelor istorice, pentru care încetează exceptarea de la plata rovinietei și a tarifului de trecere.

Introducerea noilor mecanisme nu elimină obligația de plată pentru utilizarea sectoarelor de drum unde tariful este necesar.

În cazul autoturismelor, șoferii trebuie să aibă o rovinietă valabilă atunci când circulă pe drumurile pentru care aceasta este obligatorie. Lipsa rovinietei rămâne sancționată.

Pentru TollRo sunt prevăzute amenzi raportate la valoarea tarifului care ar fi trebuit plătit.

Legislația stabilește și reguli pentru situațiile în care nu poate fi determinată cu exactitate distanța pe care vehiculul greu a parcurs-o fără achitarea tarifului corespunzător.

Noul sistem electronic este construit și pentru a putea funcționa împreună cu mecanismele similare utilizate în celelalte state membre ale Uniunii Europene. Potrivit calendarului comunicat de CNAIR, interoperabilitatea prin intermediul Serviciului European de Taxare Rutieră - SETRE - este programată să devină operațională la 15 ianuarie 2027.

Prin noile reguli, România trece de la modelul actual, în care rovinieta și taxele de pod sunt achitate separat, la un sistem electronic în care tariful poate fi diferențiat în funcție de caracteristicile vehiculului. Pentru autoturisme, norma de poluare va deveni unul dintre criteriile folosite la stabilirea rovinietei.

În cazul transportului greu, plata va fi legată de numărul de kilometri parcurși și de emisiile vehiculului.

Pentru șoferii care circulă spre litoral, una dintre cele mai vizibile schimbări de la 1 octombrie va fi dispariția taxei separate de la Fetești-Cernavodă. Pentru transportatori, modificarea este mai amplă, deoarece camioanele de peste 3,5 tone vor trece la TollRo și la plata în funcție de distanța efectiv parcursă.