Circulația trenurilor este afectată joi seară pe rutele Constanța – București și Fetești – Țăndărei, după ce instalația de centralizare electronică din stația CF Fetești a devenit nefuncțională. Mai multe trenuri au fost oprite temporar în stația Fetești, dar și în stațiile din apropiere. Echipele CFR SA intervin pentru identificarea și remedierea defecțiunii.

Potrivit CFR SA, instalația de centralizare electronică din stația Fetești a ieșit din funcțiune joi, la ora 20:46.

„Defecțiunea afectează circulația trenurilor pe relațiile Constanța – București și Fetești – Țăndărei”, transmite compania.

În urma problemei tehnice, trenurile aflate pe aceste relații au fost oprite temporar în stația Fetești și în punctele feroviare din apropiere.

Instalația de centralizare electronică are un rol important în dirijarea traficului feroviar. Sistemul permite controlarea macazurilor și a semnalelor din stație, contribuind la desfășurarea circulației în condiții de siguranță.

Atunci când apare o defecțiune, circulația poate fi restricționată până la aplicarea procedurilor tehnice și operaționale necesare pentru continuarea traficului.

Personalul de specialitate al CFR SA se află la fața locului și lucrează pentru identificarea cauzei care a dus la întreruperea funcționării instalației.

„Echipele de specialitate depun toate eforturile pentru restabilirea funcționării instalației și reluarea circulației în cel mai scurt timp posibil, cu respectarea tuturor condițiilor de siguranță feroviară”, transmite CFR SA.

Deocamdată, compania nu a indicat o oră la care traficul feroviar ar urma să fie reluat în condiții normale.

Recent, un incident grav care a afectat siguranța circulației feroviare a avut loc în județul Hunedoara, unde persoane necunoscute au amplasat instalații electrice improvizate în tunelul feroviar Turdaș, aflat pe segmentul Simeria – Orăștie.

Circulația trenurilor a fost oprită temporar pe ambele fire de circulație, începând cu ora 14:49, din motive de siguranță, pe distanța Simeria – Orăștie, magistrala 200.

Măsura a fost luată după ce personalul de specialitate al sucursalei a descoperit în tunel instalații electrice improvizate, montate de persoane necunoscute.

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. a anunțat că oprirea traficului a fost necesară pentru verificarea zonei și pentru prevenirea oricărui risc asupra circulației feroviare.