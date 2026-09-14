Polițiștii din Constanța au făcut luni, 14 septembrie, șase percheziții în localitatea Ghindărești, într-un dosar de contrabandă și furt calificat, după ce un tânăr de 18 ani ar fi fost prins în timp ce sustrăgea combustibil de la o navă aflată în tranzit pe Dunăre. În urma descinderilor, anchetatorii au găsit 2.500 de litri de motorină și mai multe bunuri, iar trei persoane au fost duse la audieri.

Inspectoratul de Poliție Județean Constanța a anunțat luni că polițiștii Serviciului Siguranță Transporturi fac cercetări într-un dosar penal care vizează infracțiuni de contrabandă și furt calificat.

Potrivit informațiilor transmise de polițiști, ancheta a continuat după ce un tânăr a fost surprins în timp ce ar fi sustras combustibil de la o navă care tranzita Dunărea.

„Astfel, în cursul zilei de astăzi, 14 septembrie, poliţiştii de la transporturi au surprins, în flagrant delict, pe malul drept al fluviului Dunărea, în dreptul localităţii Topalu, un bărbat, de 18 ani, în timp ce ar fi sustras combustibil de la o navă aflată în tranzit. Ca urmare a activităţilor desfăşurate, la aceeaşi dată, poliţiştii au pus în aplicare 6 mandate de percheziţie domiciliară, toate în localitatea Ghindăreşti. Descinderile au avut loc la locuinţele a trei persoane, cu vârste cuprinse între 40 şi 49 de ani, bănuite de implicare în săvârşirea acestor infracţiuni”, au afirmat poliţiştii.

Cele șase mandate de percheziție au fost puse în aplicare la locuințele a trei persoane cu vârste între 40 și 49 de ani, suspectate că ar fi fost implicate în faptele cercetate.

În urma perchezițiilor, polițiștii au găsit și au ridicat 2.500 de litri de motorină.

Anchetatorii au mai descoperit 260 de litri de ulei sintetic de motor, o autoutilitară, o ambarcațiune și un motor.

Printre bunurile ridicate s-au mai aflat un pistol de tip airsoft, un aparat electric de pescuit și o rozetă metalică.

După descinderile făcute în localitatea Ghindărești, trei persoane au fost duse la audieri.

Polițiștii continuă cercetările în dosarul penal de contrabandă și furt calificat.