Polițiștii Capitalei au făcut cinci percheziții în București, pe 10 august, într-un dosar de delapidare în formă continuată în care sunt cercetate trei persoane. O femeie de 47 de ani, care administra în fapt o firmă cu acționariat italian din domeniul turismului, este suspectată că ar fi transferat nejustificat aproximativ 1,35 milioane de lei către societăți administrate de persoane apropiate.

Ancheta este instrumentată de polițiștii Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București. La data de 10 august 2026, oamenii legii au pus în executare cinci mandate de percheziție domiciliară în Capitală, în cadrul unui dosar penal care vizează infracțiunea de delapidare în formă continuată.

Cercetările sunt efectuate față de trei persoane bănuite în această cauză. Potrivit datelor strânse de anchetatori, în perioada ianuarie 2023 - mai 2023, femeia în vârstă de 47 de ani, care avea atribuții de administrare în fapt a unei societăți comerciale cu acționariat italian din domeniul agențiilor de turism, ar fi dispus mai multe transferuri bancare.

Suma totală vizată de anchetă este de aproximativ 1.350.000 de lei.

Banii ar fi fost transferați în mod nejustificat către societăți comerciale administrate de persoane apropiate femeii, care sunt, la rândul lor, bănuite în dosarul penal.

Pentru strângerea probelor, polițiștii au pus în aplicare, pe 10 august, cinci mandate de percheziție domiciliară. În urma descinderilor au fost identificate și ridicate mai multe bunuri considerate de interes pentru anchetă.

Femeia se află sub control judiciar, iar cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6.

Dosarul vizează săvârșirea infracțiunii de delapidare în formă continuată.

Anchetatorii subliniază că efectuarea perchezițiilor reprezintă o etapă a procesului penal, destinată administrării probelor necesare soluționării cauzei.

„Facem precizarea că efectuarea percheziției domiciliare este o etapă în cadrul procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluționării cauzei și care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.”