Președintele Sindicatului reprezentativ MIPE Normalitate, Carmen Elena Maican, i-a adresat o invitație directă vicepremierului Oana Gheorghiu de a vizita Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pentru a cunoaște personal activitatea și problemele angajaților care gestionează fondurile nerambursabile.

Demersul vine ca reacție la declarațiile recente ale vicepremierului, care a susținut că protestele sindicale actuale sunt fără precedent, având în vedere că veniturile bugetarilor urmează să crească. Reprezentanții angajaților din MIPE resping ferm aceste afirmații și își exprimă indignarea față de modul în care este prezentată activitatea lor.

Sindicaliștii din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene consideră că poziția exprimată de conducerea Guvernului reflectă o lipsă de cunoaștere a realității din teren și aduce atingere imaginii specialiștilor.

„Afirmația potrivit căreia sindicatele 'protestează pentru că li se vor mări salariile' este falsă, nedreaptă și profund jignitoare pentru miile de oameni care își fac datoria cu profesionalism. Credeți că oamenii ies în stradă de bine? Credeți că medicii, profesorii, funcționarii publici și angajații care gestionează fondurile europene protestează pentru că le este prea bine? Realitatea este cu totul alta”, transmit reprezentanții sindicaliștilor.

Reprezentanții Sindicatului MIPE Normalitate atrag atenția că ultimele măsuri fiscale și bugetare adoptate nu au dus la majorări salariale în sectorul fondurilor europene, ci la scăderi efective de venituri și la plecarea personalului calificat.

„În cazul profesioniștilor care gestionează fondurile europene, veniturile nu cresc, ci scad. Ar fi fost firesc să verificați acest lucru înainte de a ironiza o categorie profesională care contribuie direct la dezvoltarea României. Mai mult, personalul care gestionează fondurile europene nu reprezintă o povară pentru bugetul de stat. Dimpotrivă, impactul bugetar este unul pozitiv, deoarece o parte semnificativă a cheltuielilor salariale este finanțată din fonduri europene, prin asistența tehnică.

Acești oameni aduc României miliarde de euro pentru investiții în infrastructură, spitale, școli, mediul de afaceri și comunitățile locale. În schimb, măsurile adoptate în 2025 au produs un efect extrem de grav: au alungat profesioniști cu zeci de ani de experiență, au încetinit motoarele, au demotivat angajații, exact într-o perioadă critică pentru România, când implementarea Politicii de Coeziune și a PNRR necesită cea mai înaltă expertiză. Cum justificați aceste decizii? Cine își asumă responsabilitatea pentru exodul specialiștilor și pentru riscurile pe care acestea le creează asupra absorbției fondurilor europene?”, adaugă reprezentanții sindicaliștilor.

Protestele curente nu sunt legate de obținerea unor favoruri, susțin reprezentanții angajaților, ci de nevoia de stabilitate, respect și politici publice fundamentate pe date reale.

„Aceste măsuri au vizat aproape exclusiv o singură categorie profesională: specialiștii care gestionează fondurile europene. Tocmai acei oameni ale căror rezultate au contribuit la plasarea României printre statele cu performanțe remarcabile în absorbția fondurilor europene în ultimii ani. În orice stat care își respectă profesioniștii, performanța este recunoscută, încurajată și recompensată. În România, cei care produc rezultate au fost transformați în ținte ale discursului public, iar munca lor a fost pusă sub semnul întrebării, inclusiv prin declarații repetate ale prim-ministrului.

În loc să fie apreciați pentru contribuția lor la dezvoltarea țării, au fost prezentați ca o problemă. Aceasta nu este o reformă. Este descurajarea performanței și risipirea uneia dintre cele mai valoroase resurse ale statului român: expertiza angajaților care performează. Medicii, profesorii, funcționarii publici și mulți alți profesioniști nu protestează pentru privilegii. Ei protestează pentru respect, pentru condiții care să le permită să-și exercite profesia și pentru decizii publice responsabile. Protestul nu este un privileged. Este ultimul mijloc prin care oamenii încercă să fie ascultați atunci când dialogul este înlocuit de decizii impuse”, au transmis aceștia.

Președintele Sindicatului reprezentativ MIPE Normalitate, Carmen Elena Maican, îi solicită vicepremierului să meargă în instituție și să discute direct cu cei implicați în evaluarea și monitorizarea proiectelor finanțate din bani europeni.

„Înainte de a ironiza aceste categorii profesionale, vă invităm să le cunoașteți realitatea. Mergeți în spitale, în școli, în ministere și în instituțiile care gestionează fondurile europene. Discutați cu oamenii. Înțelegeți responsabilitățile, presiunea și dificultățile cu care se confruntă zi de zi. Dacă aveți curaj, veniți să vedeți adevărul.

Veniți în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și discutați cu evaluatorii, ofițerii de monitorizare, experții și funcționarii care gestionează miliarde de euro din fondurile europene. Priviți în față efectele reformelor și ale deciziilor adoptate în ultimii ani. Veți înțelege că acestea nu afectează doar profesioniștii din sistem. Ele afectează investițiile în spitale, școli, infrastructură, mediul de afaceri, autoritățile locale și, în final, dezvoltarea și viitorul întregii Românii. Critica este legitimă într-o democrație. Însă ironia la adresa celor care susțin funcționarea statului și contribuie la dezvoltarea României prin munca lor nu este nici corectă, nici utilă. România are nevoie de dialog, de respect pentru expertiză și de politici publice construite împreună cu profesioniștii, nu de etichete și sarcasm.

Vă adresăm o invitație deschisă: veniți în MIPE. Mergeți printre oameni. Ascultați profesioniștii. Veți descoperi că protestele nu sunt despre privilegii, ci despre respect, responsabilitate și despre șansa României de a nu pierde cea mai importantă resursă de dezvoltare pe care o are astăzi: fondurile europene și oamenii care le gestionează”, a transmis Carmen Elena Maican.

Declarațiile care au declanșat reacția fermă a sindicaliștilor au fost făcute duminică seară de vicepremierul interimar Oana Gheorghiu, în contextul dezbaterilor privind noua legislație din domeniul salarizării bugetare.

Oana Gheorghiu a afirmat că Legea salarizării „vine să traseze o coloană vertebrală, astfel încât toată lumea, la muncă egală, să primească un salariu egal” și a susținut că nu se pierd din venituri. „Este pentru prima oară în istorie când sindicatele protestează pentru că li se vor mări salariile”, susține Gheorghiu. Întrebată despre opoziția PSD la această lege, dar și la alte măsuri, Oana Gheorghiu a afirmat: „PSD se comportă precum copiii din curtea școlii care fac bullying”.