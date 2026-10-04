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Descoperire neașteptată a cercetătorilor: Cum poate fi folosit detergentul de vase în crizele sanitare extreme

Descoperire neașteptată a cercetătorilor: Cum poate fi folosit detergentul de vase în crizele sanitare extremeDetergent de vase. Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Crizele sanitare generate de războaie, dezastre naturale sau alte situații de urgență pot duce la blocaje severe în lanțurile de aprovizionare ale spitalelor. În lipsa echipamentelor de unică folosință, cadrele medicale pot fi puse în situația extremă de a improvisa. Un studiu recent oferă date despre metode simple de curățare care ar putea fi aplicate atunci când resursele medicale standard devin inaccesibile, confor news.ro.

Descoperire neașteptată a cercetătorilor: Cum poate fi folosit detergentul de vase în crizele sanitare extreme

Cercetătorii de la Universitatea din Göteborg au evaluat trei metode improvizate de decontaminare într-un studiu publicat în revista Prehospital and Disaster Medicine. Cercetarea a analizat modul în care materiale concepute pentru o singură utilizare pot fi curățate atunci când nu există nicio altă alternativă.

Studiul a inclus 90 de dispozitive medicale de unică folosință preluate din sălile de operație. Printre acestea s-au numărat tuburi endotraheale, măști laringiene, seringi, seturi pentru administrare intravenoasă, catetere urinare și sonde nazogastrice.

Echipamentele au fost împărțite aleatoriu în trei grupuri pentru a fi curățate cu detergent obișnuit pentru vase, alcool 70% sau acid peracetic. Procedura a presupus perierea fiecărui dispozitiv timp de 30 de secunde, scufundarea timp de zece minute în soluția respectivă și uscarea ulterioară la aer.

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Detergentul de vase a eliminat bacteriile periculoase

Rezultatele au arătat că toate cele trei metode au redus semnificativ încărcătura bacteriană, fără să existe diferențe majore de eficiență între ele. Pentru dispozitivele folosite la nivelul căilor respiratorii au fost efectuate și teste moleculare destinate identificării a 28 de agenți patogeni.

Înainte de procesul de curățare, bacterii precum Haemophilus influenzae (bacilul gripal, care poate provoca infecții respiratorii) și Staphylococcus aureus (stafilococul auriu, care poate provoca diferite infecții) au fost detectate în 14 dintre cele 30 de probe analizate. După aplicarea procedurilor de curățare, toate probele testate au ieșit negative.

epidemie

Epidemie. Sursa foto: Pixabay

În cadrul experimentelor s-a observat și un risc de contaminare încrucișată atunci când seringile și seturile de perfuzie au fost spălate la un loc cu alte echipamente. Acest fenomen a dispărut complet în momentul în care dispozitivele au fost curățate separat.

Limitări majore și avertismentul ferm al cercetătorilor

Deși nu au fost identificate deteriorări structurale sau funcționale ale echipamentelor în urma spălării, autorii subliniază că studiul este de dimensiuni reduse. Rezultatele microbiologice nu garantează că aceste dispozitive pot fi reutilizate în condiții de siguranță în activitatea medicală de zi cu zi.

Metoda testată nu poate înlocui sub nicio formă procedurile standardizate de dezinfecție sau sterilizare. Utilizarea detergentului de vase rămâne o opțiune teoretică strict pentru scenarii extreme de război sau catastrofe, unde lipsa totală de stocuri ar impune reutilizarea echipamentelor ca unică șansă pentru salvarea pacienților.

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