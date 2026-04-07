Aprovizionarea cu combustibil, discutată la Cotroceni. Ce au stabilit autoritățile

Președintele României, Nicușor Dan, s-a întâlnit luni, 6 aprilie 2026, la Palatul Cotroceni, cu premierul Ilie Bolojan, mai mulți miniștri și reprezentanți ai industriei petroliere pentru a analiza situația aprovizionării cu țiței și combustibil, în contextul evoluțiilor internaționale generate de închiderea Strâmtorii Ormuz. În urma discuțiilor, autoritățile și partenerii din mediul privat au stabilit un mecanism de comunicare continuă pentru monitorizarea situației.

„Preşedintele României, Nicuşor Dan, s-a întâlnit luni, 6 aprilie 2026, cu Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Ciprian Şerban, şi reprezentanţii companiilor din industria petrolieră OMV Petrom şi Rompetrol, pentru a analiza situaţia aprovizionării cu ţiţei şi combustibil în contextul evoluţiilor internaţionale generate de închiderea Strâmtorii Ormuz”, arată Administraţia Prezidenţială într-un comunicat oficial.

Potrivit Administrației Prezidențiale, având în vedere caracterul dinamic al contextului global, Preşedintele, Guvernul şi partenerii din mediul privat au convenit asupra unui mecanism de comunicare continuă.

„Acesta va permite monitorizarea atentă a situaţiei şi adoptarea rapidă a unor măsuri adecvate, dacă va fi necesar, în deplină coordonare şi cu accent pe stabilitate şi precauţie”, se arată în comunicat.

”În prezent, România nu se confruntă cu dificultăţi de aprovizionare, iar companiile din domeniu achiziţionează combustibili la preţuri aliniate pieţei internaţionale”, mai arată Administraţia Prezidenţială.

Potrivit informațiilor comunicate, evoluțiile vor fi urmărite în continuare, iar eventualele măsuri vor fi luate în funcție de dinamica situației internaționale și de impactul asupra pieței energetice.