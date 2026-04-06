Băsescu vrea măsuri ca în comunism pentru carburanți și spune că plafonarea prețurilor poate provoca penurie

Fostul președinte Traian Băsescu a atras atenția că Europa ar trebui să înceapă încă de acum să raționalizeze consumul de carburant, pentru a evita o eventuală criză de aprovizionare. El a declarat că problema principală nu este prețul combustibilului, ci asigurarea stocurilor necesare.

Băsescu a spus că măsurile de intervenție asupra prețurilor, precum plafonarea sau reducerea lor, pot avea efecte negative, deoarece descurajează importatorii să aducă combustibil în România. În opinia sa, piața ar trebui lăsată să funcționeze liber, astfel încât furnizorii să fie motivați să asigure livrările necesare.

Fostul șef al statului a mai spus că restricțiile impuse de autorități ar putea determina importatorii să își direcționeze combustibilul către alte piețe, unde regulile sunt mai flexibile. El a dat exemplul Bulgariei, unde accizele mai mici ar putea atrage comercianții, lăsând România într-o situație vulnerabilă.

Traian Băsescu a explicat că autoritățile se află într-o poziție delicată din cauza situației bugetare, ceea ce face dificilă reducerea accizelor sau a TVA-ului la carburanți. În același timp, el a atras atenția că soluțiile economice nu trebuie amânate, pentru că o criză de aprovizionare ar avea efecte imediate asupra populației și a economiei, potrivit TVR Info.

Fostul președinte a criticat, de asemenea, abordările populiste care încearcă să liniștească publicul prin scăderi temporare de preț, fără a rezolva problema stocurilor. În opinia sa, măsurile trebuie să fie raționale și concentrate pe asigurarea disponibilității combustibilului pe termen mediu și lung, nu doar pe impactul imediat asupra buzunarelor consumatorilor.