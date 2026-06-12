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Foametea, noua amenințare globală. Seceta, inundațiile și războiul amplifică riscurile legate de o nouă criză

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Foametea, noua amenințare globală. Seceta, inundațiile și războiul amplifică riscurile legate de o nouă crizăsupermarket. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Lumea se confruntă cu riscul unei noi crize alimentare majore, alimentată de combinația dintre condițiile climatice extreme și impactul economic al războiului dintre Statele Unite, Israel și Iran. Potrivit Programului Alimentar al ONU, peste 100 de milioane de oameni ar putea avea nevoie de asistență alimentară până la sfârșitul anului.

O criză tăcută amenință lumea. Foametea ar putea afecta milioane de persoane

Primele semne ale crizei sunt deja vizibile în mai multe regiuni afectate de secetă și instabilitate economică. În Somalia, una dintre țările cele mai expuse riscurilor climatice, culturile agricole se usucă din cauza lipsei precipitațiilor, în timp ce prețurile alimentelor importate cresc pe fondul perturbării rutelor comerciale internaționale.

În același timp, meteorologii au confirmat instalarea fenomenului El Niño, un ciclu climatic care apare periodic și care este asociat cu temperaturi mai ridicate și fenomene meteorologice extreme în numeroase regiuni ale globului. Specialiștii se tem că impactul acestuia va fi amplificat de efectele economice ale războiului din Orientul Mijlociu.

Fenomenele La Niña și El Niño

Fenomenele La Niña și El Niño / sursa foto: dreamstime.com

Ce ar putea urma

Potrivit Programului Alimentar Mondial al ONU, lumea se confruntă cu o situație fără precedent, în care șocurile climatice și cele economice se suprapun. Creșterea prețurilor la combustibili și îngrășăminte afectează deja producția agricolă, iar fermierii din numeroase state sunt nevoiți să reducă suprafețele cultivate sau cantitatea de îngrășăminte utilizată.

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Conflictul cu Iranul a perturbat transportul maritim prin Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute comerciale pentru petrol și îngrășăminte. Blocajele logistice au dus la scumpirea transportului și a materiilor prime agricole, efectele fiind resimțite în întreaga lume.

Zeci de țări s-ar putea confrunta cu această criză

Conform estimărilor realizate de Famine Early Warning Systems Network, între 115 și 125 de milioane de persoane din cele mai vulnerabile 26 de țări ale lumii vor avea nevoie de asistență alimentară urgentă până în luna decembrie. Sudanul, Sudanul de Sud și Somalia sunt considerate printre cele mai expuse riscului de foamete.

Pe lângă dificultățile economice, El Niño amenință producția agricolă globală. Fenomenul poate provoca secete severe în anumite regiuni din Africa, Asia și America Centrală, în timp ce alte zone ar putea fi afectate de inundații devastatoare. În India, de exemplu, reducerea și instabilitatea ploilor musonice ar putea afecta culturile de orez, grâu și porumb.

Experții atrag atenția că actualul episod El Niño se dezvoltă într-un context de încălzire globală accentuată, ceea ce ar putea amplifica efectele sale. Temperaturile record înregistrate în ultimii ani cresc vulnerabilitatea sistemului alimentar mondial și reduc capacitatea fermierilor de a face față fenomenelor extreme.

În plus, organizațiile umanitare se confruntă cu dificultăți majore în finanțarea programelor de ajutor. Potrivit datelor internaționale, asistența externă acordată statelor sărace a scăzut semnificativ în ultimii ani, în timp ce costurile de transport și distribuție a alimentelor au crescut.

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