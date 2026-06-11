Fenomenul climatologic El Nino a început oficial, a anunțat Administrația Națională Oceanică și Atmosferică (NOAA) din Statele Unite. Specialiștii estimează că episodul ar putea atinge o intensitate foarte mare în perioada noiembrie–ianuarie, cu efecte asupra temperaturilor, precipitațiilor și producției agricole din mai multe regiuni ale lumii.

Administrația Națională Oceanică și Atmosferică din Statele Unite a anunțat că fenomenul El Nino s-a instalat în cursul lunii trecute. Potrivit estimărilor agenției, există o probabilitate de 63% ca acesta să atingă un nivel foarte puternic între lunile noiembrie și ianuarie.

Dacă acest scenariu se confirmă, episodul actual s-ar putea număra printre cele mai intense fenomene El Nino observate de la începutul măsurătorilor, realizate începând cu anul 1950.

El Nino este un fenomen climatic natural caracterizat prin încălzirea apelor de suprafață din zona centrală și estică a Oceanului Pacific ecuatorial. Acest proces influențează circulația atmosferică și poate produce modificări importante ale regimului precipitațiilor, vânturilor și presiunii atmosferice la nivel global.

De regulă, fenomenul își atinge intensitatea maximă spre sfârșitul anului. Deși fiecare episod are particularitățile sale, efectele observate în trecut au inclus secete în unele regiuni din Amazonia, Indonezia și Australia, perturbări ale musonului din India și modificări ale regimului precipitațiilor în zona tropicală.

Totodată, căldura acumulată în oceane se disipă lent, ceea ce poate contribui la creșterea temperaturilor globale și în anul următor. Din acest motiv, numeroși climatologi consideră că anul 2027 ar putea deveni cel mai călduros an înregistrat până în prezent.

Și experții internaționali în meteorologie apreciază că probabilitatea apariției unui episod sever este în creștere.

„Probabilităţile înclină puternic în favoarea unui episod moderat-puternic sau probabil puternic cu potenţial de a deveni unul fără precedent, în acest stadiu", a declarat miercuri directorul observatorului climatic european Copernicus, Carlo Buontempo.

Cele mai importante consecințe ale fenomenului sunt resimțite în zonele tropicale. În state precum Peru și Ecuador, El Nino este asociat frecvent cu ploi abundente și inundații. Efectele sale se pot extinde și către anumite regiuni din Africa de Est, Asia Centrală și sudul Statelor Unite. În alte părți ale lumii, fenomenul produce efecte opuse. Australia, Indonezia și nordul Americii de Sud se confruntă adesea cu perioade de secetă, care favorizează incendiile de vegetație și afectează producția agricolă. Specialiștii atrag atenția că astfel de perturbări pot avea consecințe asupra aprovizionării cu alimente la nivel mondial.

Inclusiv în Europa de Vest pot apărea efecte indirecte. În Regatul Unit, de exemplu, El Nino este asociat uneori cu ierni care încep mai blând, dar care se încheie cu temperaturi mai scăzute decât cele normale, deși această legătură nu este pe deplin confirmată. Directorul organizației Power Shift Africa, Mohamed Adow, consideră că anunțarea oficială a instalării fenomenului are implicații importante pentru milioane de oameni.

„Nu este doar o nouă prognoză meteo. Pentru milioane de oameni, este un semnal de alarmă care poate avea consecințe dramatice”, a declarat acesta.

Potrivit lui Adow, fenomenul poate provoca lipsa precipitațiilor, compromiterea recoltelor și creșterea prețurilor la alimente, agravând situația economică a numeroaselor familii vulnerabile. Acesta a arătat că Africa de Est s-ar putea confrunta cu efecte deosebit de severe, în contextul în care regiunea a fost afectată în ultimii ani atât de secete, cât și de inundații.