Un fenomen El Niño de intensitate puternică ar putea împinge alte 49 de milioane de persoane spre insecuritate alimentară acută și ar putea ridica la 274 de milioane numărul total al celor afectați în 45 de țări, potrivit unui raport al Programului Alimentar Mondial. America Centrală și sudul Africii se numără printre regiunile considerate cele mai expuse.

Programul Alimentar Mondial estimează că un episod El Niño foarte puternic poate accentua criza alimentară mondială și poate crește semnificativ numărul persoanelor care se confruntă cu insecuritate alimentară acută. Potrivit raportului, până la 274 de milioane de oameni din 45 de țări ar putea ajunge într-o asemenea situație.

Programul Alimentar Mondial estimează că America Centrală și partea sudică a Africii vor fi cele mai afectate de efectele fenomenului.

Agenția ONU cere măsuri rapide pentru evitarea unei ”catastrofe”. Raportul arată că există o probabilitate de 81% pentru producerea unui fenomen El Niño foarte intens, în care temperaturile de la suprafața mării să ajungă la cele mai ridicate niveluri cel puțin din 1982 până în prezent.

În același scenariu, El Niño ar putea deveni cel mai puternic fenomen de acest tip din 1950 încoace.

El Niño reprezintă o încălzire periodică a temperaturilor de la suprafața Oceanului Pacific și poate modifica regimurile climatice la nivel mondial.

Fenomenul este asociat frecvent cu perioade de secetă în sudul Africii, cu întârzieri ale musonilor în anumite regiuni din Asia și cu precipitații neregulate în alte zone ale lumii.

„Aceste fenomene au declanşat, în trecut, crize alimentare la scară mare”, a declarat presei directorul Serviciului PAM de Analiza Securităţii Alimentare şi Nutriţie, Jean-Martin Bauer.

Programul Alimentar Mondial a analizat situația din 45 de țări considerate vulnerabile la efectele negative ale fenomenului El Niño.

Pe baza acestei evaluări, numărul persoanelor expuse riscului de insecuritate alimentară acută ar putea crește cu aproape 49 de milioane.

În total, numărul celor afectați ar putea ajunge la 274 de milioane de persoane, ceea ce ar reprezenta o creștere de 22% față de populația de referință care se confruntă deja cu această problemă.