Reducerile, cea mai eficientă capcană de la supermarket

Puține lucruri umplu coșul mai repede decât reducerile bine afișate. „Ofertă limitată”, „2+1 gratis” sau prețul vechi tăiat cu roșu par oportunități pe care nu ai voie să le ratezi.

În realitate, reducerile sunt una dintre cele mai puternice strategii prin care supermarketurile te conving să cumperi mai mult decât ai nevoie.

Creierul reacționează puternic la ideea de câștig. Când vezi un preț mai mic lângă unul mai mare, te concentrezi pe suma „economisită”, nu pe faptul că cheltuiești bani pe ceva ce nu era pe listă. Psihologii numesc acest efect „ancorare”: mintea se agață de prețul inițial și percepția de afacere devine mai importantă decât nevoia reală.

Multe reduceri sunt construite exact pentru a declanșa acest mecanism. Produsul apare în cantitate mai mare, la un preț care pare imbatabil, iar mesajele de tip „stoc limitat” sau „doar azi” adaugă presiune. Rezultatul este că iei două sau trei unități în loc de una, chiar dacă acasă mai ai deja produsul respectiv.

Cumpărătorul pleacă adesea cu senzația că a făcut o alegere inteligentă. „Am prins reducerea” sună mai bine decât „am cheltuit în plus”.

În realitate, economia există doar dacă oricum intenționai să cumperi acel produs. Altfel, ai doar cheltuit bani pe ceva ce nu îți trebuia.

Cel mai eficient filtru rămâne lista de cumpărături. Înainte să pui produsul redus în coș, pune-ți trei întrebări simple: Aveam nevoie de el înainte să văd reducerea? Îl voi folosi cu adevărat? Merită spațiul din cămară sau din frigider?

Reducerile nu sunt, în sine, ceva rău. Devine o problemă când înlocuiesc decizia rațională. Supermarketul contează pe faptul că, în fața unei etichete colorate, mulți uită ce și-au propus când au intrat pe ușă. Diferența o face cât de clar știi ce ai nevoie cu adevărat și ce este doar o ispită bine ambalată.