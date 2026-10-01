Adulții care locuiesc în gospodării fără copii au reprezentat 55% din vânzările de jucării din SUA în prima jumătate a anului 2026, depășind ușor gospodăriile cu copii, potrivit datelor Circana, potrivit New York Post. Piața americană de jucării a înregistrat, în același timp, cea mai bună primă jumătate de an din ultimii șase ani, cu vânzări în creștere cu 17% în perioada ianuarie-iunie față de aceeași perioadă din 2025.

Datele arată o schimbare importantă în profilul cumpărătorului de jucării. Produsele nu mai sunt cumpărate exclusiv pentru copii, ci sunt tot mai mult asociate cu colecționarea, hobby-urile, jocurile și francizele de divertisment.

În prima jumătate a anului, vânzările de jucării destinate adulților cu vârsta de cel puțin 18 ani au crescut cu 25%, iar adulții au reprezentat cel mai important segment în ceea ce privește contribuția la creșterea pieței.

Potrivit Circana, schimbarea este legată în mare măsură de dezvoltarea produselor de colecție și a celor asociate unor universuri cunoscute din filme, seriale, jocuri video sau cultura pop.

În SUA, jucăriile licențiate au crescut cu 24% în prima jumătate a lui 2026 și au ajuns să reprezinte 39% din totalul vânzărilor de jucării. Pokémon, Barbie, LEGO și personajele Marvel se numără printre mărcile care atrag atât cumpărători tineri, cât și adulți.

Jeremy Padawer, președintele producătorului Jazwares, companie care are în portofoliu inclusiv Pokémon și Squishmallows, a declarat pentru New York Post că piața este dominată tot mai mult de colecționarii adulți.

Potrivit acestuia, jucăriile au evoluat semnificativ în ultimele decenii. Introducerea licențierii în industria produselor de consum, în special începând din anii 1970, a făcut ca jucăriile să fie asociate cu personaje și universuri deja cunoscute publicului.

Schimbarea se vede și în categoriile care înregistrează cele mai mari creșteri.

Circana arată că Games & Puzzles a fost categoria cu cea mai mare creștere în prima jumătate a anului, cu vânzări în urcare cu 45%. Creșteri importante au fost raportate și pentru alte produse asociate colecționării și hobby-urilor.

Printre produsele care se adresează puternic adulților se află jocuri precum Dungeons & Dragons și Magic: The Gathering, dar și cărțile de colecție Pokémon.

Fenomenul nu este însă exclusiv american. Datele globale publicate de Circana arată că vânzările de jucării în piețele monitorizate de companie au crescut cu 14% în prima jumătate a anului 2026.

În raportul global, compania arată că adolescenții și adulții reprezintă unul dintre principalele motoare ale creșterii, pe fondul interesului pentru colecții, nostalgie și activități de tip hobby.

O parte dintre cumpărătorii adulți sunt persoane care au crescut cu aceleași personaje și francize care continuă să fie comercializate și astăzi.

Acest lucru permite companiilor să vândă produse care au simultan o componentă de divertisment și una de colecționare. Pentru un adult, o figurină LEGO, o carte Pokémon sau un produs inspirat de Star Wars poate reprezenta nu doar o jucărie, ci și un obiect asociat cu o anumită perioadă din viață sau cu un hobby.

Padawer a explicat pentru New York Post că percepția asupra adulților care colecționează jucării s-a schimbat. Dacă în urmă cu două-trei decenii colecționarea putea fi privită ca o activitate neobișnuită, în prezent aceasta a devenit mult mai vizibilă și mai acceptată.

Datele Circana sugerează că industria se bazează tot mai puțin pe ideea tradițională potrivit căreia jucăriile sunt produse destinate exclusiv copiilor.

În prima jumătate a lui 2026, gospodăriile formate doar din adulți au generat 55% din vânzările de jucării din SUA și au înregistrat o creștere de 16%. În același timp, vânzările pentru destinatari adulți au crescut cu 25%. Adolescenții cu vârste între 12 și 17 ani au reprezentat segmentul cu cea mai rapidă creștere, cu 33%.

Pentru producători și comercianți, schimbarea înseamnă extinderea publicului-țintă. Produsele pot fi promovate nu doar părinților care caută cadouri pentru copii, ci și adulților interesați de colecții, jocuri, francize sau obiecte asociate culturii pop.