Data de pe cutia de ouă nu este singurul detaliu pe care ar trebui să îl verifici atunci când faci cumpărături. Pe fiecare ou există un cod format din cifre și litere, iar prima cifră oferă informații despre sistemul în care a fost crescută găina. Marcajul începe cu una dintre cifrele 0, 1, 2 sau 3, fiecare având o semnificație diferită. După această cifră apare codul țării de origine, astfel încât consumatorii pot afla mai multe despre produsul pe care îl cumpără, arată InfoCons.

Dacă prima cifră a codului este 0, oul provine dintr-un sistem de agricultură ecologică. Găinile sunt crescute potrivit unor reguli specifice, care stabilesc inclusiv condițiile de îngrijire și cerințele privind hrana păsărilor.

Ouăle provenite din ferme ecologice au, de regulă, un preț mai mare decât celelalte categorii disponibile în magazine. Diferența de preț este asociată cu cerințele pe care producătorii trebuie să le respecte pentru obținerea certificării ecologice.

Cifra 1 indică accesul găinilor la exterior

Ouăle al căror cod începe cu 1 provin de la găini crescute în sistem cu acces la aer liber. Păsările au posibilitatea de a ieși în spații exterioare, în condițiile stabilite de normele aplicabile acestui tip de creștere.

Mențiunea privind creșterea în aer liber nu înseamnă că găinile stau permanent afară. Sistemul presupune existența unor zone exterioare la care păsările au acces, fără ca acestea să își petreacă tot timpul în aer liber.

Cifra 2 arată că oul provine de la o găină crescută la sol, fără utilizarea cuștilor. Păsările sunt ținute în spații interioare special amenajate și se pot deplasa liber pe podeaua halei.

Este importantă însă diferența dintre codurile 1 și 2. În cazul cifrei 1, găinile au acces la spații exterioare, în timp ce cifra 2 indică un sistem de creștere în hale, fără cuști, dar fără informația că păsările au acces la exterior.

Atunci când codul începe cu 3, oul provine de la găini crescute în sistem cuști. În acest tip de exploatație, păsările beneficiază de un spațiu individual mai restrâns, ceea ce permite creșterea unui număr mai mare de găini într-o anumită zonă.

Astfel, prima cifră a codului poate oferi rapid o informație importantă despre condițiile în care a fost crescută găina de la care provine oul.

Marcajul imprimat pe ou nu se rezumă la prima cifră. După aceasta apare codul țării de origine, iar restul caracterelor sunt folosite pentru identificarea unității în care a fost crescută găina și de unde provine produsul.

De exemplu, un marcaj precum 1-RO arată că oul provine de la o găină crescută cu acces la exterior, în timp ce abrevierea „RO” indică România ca țară de origine.

Pentru consumatorii interesați de modul în care au fost crescute găinile, citirea codului de pe coajă este una dintre cele mai simple metode de a obține aceste informații.