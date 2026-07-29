Ouăle ecologice, considerate de mulți consumatori o opțiune mai prietenoasă cu mediul, au ajuns în centrul unei noi dezbateri după publicarea unui studiu care compară impactul asupra mediului al principalelor sisteme de producție. Cercetarea, realizată pe baza datelor din ferme avicole din Regatul Unit, a concluzionat că producția ecologică cu găini crescute în aer liber poate genera emisii de gaze cu efect de seră mai ridicate decât sistemele bazate pe găini crescute în cuști.

Studiul, publicat în revista Royal Society Open Science, a analizat date din ferme avicole britanice pentru a evalua impactul asupra mediului al producției de ouă. Cercetătorii au luat în calcul emisiile de gaze cu efect de seră, utilizarea terenurilor, poluarea apelor, acidificarea mediului și mai mulți indicatori privind bunăstarea animalelor.

Modelele realizate au comparat sistemele cu găini crescute în cuști, în hale, în aer liber convențional și în sistem ecologic.

Potrivit rezultatelor, dacă întreaga producție de ouă din Regatul Unit ar proveni din ferme ecologice cu găini crescute în aer liber, emisiile ar ajunge la aproximativ 2.316.000 de tone echivalent CO₂. În scenariul în care producția s-ar baza exclusiv pe găini crescute în cuști, emisiile estimate ar fi de 1.184.000 de tone echivalent CO₂.

Autorii studiului au explicat că sistemele ecologice necesită un număr mai mare de găini pentru a produce aceeași cantitate de ouă, deoarece păsările crescute în cuști sunt, în general, mai eficiente din punctul de vedere al producției.

În analiză, sistemele ecologice au înregistrat rezultate mai slabe și în ceea ce privește utilizarea terenurilor, potențialul de eutrofizare a apelor și acidificarea mediului. Cercetătorii au observat, totodată, că mortalitatea găinilor este mai ridicată în fermele ecologice cu acces în aer liber.

Dr. Harriet Bartlett, cercetător principal la Smith School of Enterprise and the Environment din cadrul Universității Oxford și unul dintre autorii cercetării, a explicat că rezultatele evidențiază un compromis între eficiența producției și bunăstarea animalelor.

„Am identificat un compromis important. Tipurile de ferme considerate, în general, mai bune pentru bunăstarea animalelor, cum sunt cele ecologice și cele cu găini crescute în aer liber, pot necesita mai multe păsări pentru a produce aceeași cantitate de ouă, deoarece sunt mai puțin eficiente și pot avea un impact mai mare asupra mediului”, a explicat Harriet Bartlett.

Aceasta a mai spus însă că analiza nu oferă o imagine completă asupra impactului agriculturii intensive.

„Sistemele ecologice ar putea avea rezultate mai bune în ceea ce privește toxicitatea pesticidelor și, posibil, biodiversitatea din ferme”, a precizat cercetătoarea.

Autorii au arătat că analiza s-a bazat pe date colectate în perioada 2009–2010, ceea ce reprezintă una dintre principalele limitări ale cercetării, deoarece sectorul producției de ouă s-a schimbat între timp.

De asemenea, studiul nu a evaluat efecte precum utilizarea pesticidelor sau impactul asupra biodiversității, aspecte care pot influența imaginea de ansamblu asupra sustenabilității fiecărui sistem de producție.

Lee Holdstock, director pentru reglementări și comerț la Soil Association Certification, care nu a participat la studiu, a apreciat că analiza evidențiază compromisuri importante, dar oferă doar o perspectivă parțială.

Potrivit acestuia, un sistem alimentar sustenabil ar trebui evaluat nu doar prin prisma emisiilor de carbon, ci și în funcție de efectele asupra naturii, sănătății solului, calității apei, utilizării substanțelor sintetice și bunăstării animalelor.