Fructele din UE care au pesticide. Sunt consumate de toți românii

Un studiu recent privind fructele comercializate în Uniunea Europeană arată că 88% dintre căpșunile analizate conțin reziduuri de pesticide. Cercetarea realizată de y PAN Europe și Ecologistas en Acción evidențiază că mai mult de jumătate dintre probe includ și așa-numitele „substanțe chimice permanente”, iar autorii solicită aplicarea mai strictă a legislației europene privind utilizarea pesticidelor.

Căpșunile sunt printre cele mai apreciate fructe de sezon, însă un studiu recent atrage atenția asupra nivelului ridicat al reziduurilor de pesticide identificate în produsele comercializate în Uniunea Europeană.

Potrivit cercetării, 88% dintre căpșunile analizate conțin pesticide. Mai mult, peste jumătate dintre probe au evidențiat prezența așa-numitelor „substanțe chimice permanente”, compuși care pot persista ani la rând atât în organismul uman, cât și în mediul înconjurător.

Rezultatele sunt considerate îngrijorătoare și readuc în discuție modul în care sunt utilizate pesticidele în agricultură și impactul acestora asupra consumatorilor.

Potrivit autorilor cercetării, concluziile nu reprezintă un argument pentru relaxarea normelor privind utilizarea pesticidelor. Dimpotrivă, aceștia susțin că este nevoie de aplicarea mai riguroasă a legislației europene și de eliminarea substanțelor considerate cele mai periculoase, în condițiile în care unele dintre acestea sunt încă autorizate.

Studiul evidențiază și un rezultat considerat surprinzător. Deși agricultura intensivă practicată în Spania este adesea criticată, căpșunile provenite din această țară se numără printre cele mai puțin contaminate dintre cele analizate.

În urma publicării studiului, recomandarea adresată consumatorilor este să acorde o atenție sporită modului în care aleg și pregătesc fructele înainte de consum.

Specialiștii recomandă spălarea atentă a căpșunilor, alegerea unor surse de încredere și, atunci când este posibil, cumpărarea produselor provenite din agricultura ecologică. Diversificarea locurilor din care sunt achiziționate fructele este, de asemenea, una dintre recomandările formulate.

În același timp, în perioada sezonului, căpșunile românești rămân o alegere apreciată de mulți consumatori datorită prospețimii și gustului lor.