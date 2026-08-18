ANAF a colectat 267,6 miliarde de lei în primele șase luni ale anului, cu 22,4 miliarde de lei mai mult decât în aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor prezentate marți seară de ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare.

Încasările din TVA au ajuns la 64,8 miliarde de lei, în creștere cu 25,9% față de primul semestru al anului trecut, respectiv cu 13,3 miliarde de lei.

Alexandru Nazare a precizat că, în perioada ianuarie-iunie, ANAF a colectat 267,6 miliarde de lei, față de 245,2 miliarde de lei în primele șase luni din 2025.

Diferența dintre cele două perioade este de 22,4 miliarde de lei.

„În primele 6 luni ale anului, ANAF a colectat 267,6 miliarde de lei, față de 245,2 miliarde în aceeași perioadă din 2025. Este o creștere de 22,4 miliarde de lei, într-un singur semestru”, a transmis ministrul interimar al Finanțelor, marți seară, pe Facebook.

Potrivit datelor prezentate de Nazare, ANAF a colectat 64,8 miliarde de lei din TVA în prima jumătate a anului.

Față de aceeași perioadă din 2025, încasările au crescut cu 25,9%, ceea ce înseamnă un plus de 13,3 miliarde de lei.

În același timp, ANAF a restituit companiilor 11,1 miliarde de lei din TVA, a precizat ministrul.

Nazare a arătat că există în continuare domenii în care colectarea trebuie îmbunătățită, inclusiv prin reducerea evaziunii și creșterea conformării voluntare.

Un exemplu indicat de ministru este cel al accizelor.

„La accize, de exemplu, mai avem de recuperat: încasările din primul semestru au fost de 21,14 miliarde de lei, doar ușor peste nivelul de 21,08 miliarde de lei din aceeași perioadă a anului trecut”, a transmis Alexandru Nazare.

Ministrul a mai menționat necesitatea consolidării instrumentelor de care dispune ANAF pentru a interveni în situațiile în care există riscuri și pierderi de venituri pentru buget.

Alexandru Nazare a susținut că majorarea încasărilor reprezintă doar una dintre componentele necesare pentru corectarea dezechilibrelor bugetare.

„Colectarea mai bună este însă doar o parte a soluției de corectare a dezechilibrelor severe pe care România le traversează în continuare”, a transmis ministrul.

El a afirmat că cealaltă componentă este reprezentată de modul în care sunt cheltuiți banii publici.

„Orice nouă măsură cu impact asupra bugetului trebuie discutată împreună cu sursa concretă de finanțare și cu efectele pe termen mediu. Nu putem transforma rezultatele mai bune de astăzi în cheltuieli permanente pe care România să nu le poată susține mâine”, a transmis Nazare.

Ministrul a făcut apel la responsabilitatea celor care participă, în Guvern și în Parlament, la luarea deciziilor cu impact asupra finanțelor publice. „România nu își permite cheltuieli fără acoperire”, a mai transmis Alexandru Nazare.

Ministrul interimar al Finanțelor a mai precizat că, la mijlocul lunii septembrie, este programată misiunea de evaluare a S&P. Agenția urmează să publice raportul privind România la începutul lunii octombrie.

Potrivit lui Nazare, agențiile de rating analizează atât datele financiare, cât și capacitatea României de a menține direcția privind finanțele publice. „Iar principalul obiectiv economic al României rămâne stabilitatea finanțelor publice”, a mai transmis ministrul.