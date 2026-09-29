Rolul tancurilor în războiul modern, vulnerabilitatea vehiculelor blindate în fața dronelor și prioritățile de înzestrare ale României au fost analizate în podcastul Contrapunct, difuzat pe canalul de Youtube HAI România!. Moderatorul Mirel Curea i-a avut ca invitați pe jurnalistul Victor Ciutacu și pe generalul în rezervă Mircea Mândrescu, fost comandant NATO la Lisabona. Discuția a pornit de la experiența războiului din Ucraina, unde dronele au schimbat modul de desfășurare a operațiunilor militare, și a ajuns la întrebarea dacă investițiile în tancuri mai sunt justificate.

Victor Ciutacu a pus sub semnul întrebării oportunitatea achizițiilor de blindate, în condițiile în care numeroase imagini de pe front arată cum tancurile pot fi lovite de drone și de alte sisteme moderne de atac. Generalul Mircea Mândrescu a explicat însă că apariția noilor tehnologii nu înseamnă dispariția tehnicii blindate, ci impune schimbări în modul de utilizare și protejare a acesteia.

Jurnalistul Victor Ciutacu a ridicat problema investițiilor în tancuri și vehicule blindate, raportându-le la imaginile din războiul din Ucraina.

„Întrebarea mea de om care se uită și tot așteaptă să se termine deodată blestemăția asta de război de lângă noi este de ce noi cumpărăm tancuri sau ce dracu’ cumpărăm, blindate, ca apucații, într-un context în care toată lumea se bate în drone, spre exemplu”, a afirmat Ciutacu.

Acesta a amintit că tancurile erau considerate, în pregătirea militară clasică, o armă de asalt și a întrebat ce rol ar urma să aibă astfel de echipamente în strategia României.

„Arma tancurilor era definită, cel puțin când am făcut eu armata, ca armă de asalt, nu de apărare. Avem dracului de gând să ne ducem peste cineva? Intrăm peste bulgari, intrăm peste moldoveni? Ne bate un gând?”, a întrebat jurnalistul, într-un schimb de replici cu moderatorul și cu generalul.

Ciutacu a adus în discuție și începutul invaziei ruse în Ucraina, când coloanele de tehnică militară rusească au înaintat spre Kiev, dar au întâmpinat dificultăți și nu și-au atins obiectivele inițiale.

„Am văzut coloanele alea de 10 kilometri, care n-au mai ajuns niciodată la Kiev”, a spus acesta, întrebând dacă România are garanția că echipamentele pe care le achiziționează vor fi mai potrivite pentru un conflict viitor.

Generalul Mircea Mândrescu a explicat că apariția dronelor nu a determinat statele să renunțe la tancuri, ci a declanșat căutarea unor soluții de modernizare și protecție a acestora.

„Există arma tanc? Mijlocul de luptă tanc e mort în acest moment? Da și nu”, a afirmat generalul.

Mândrescu a explicat că armatele caută modalități prin care vehiculele blindate să poată face față noilor amenințări, inclusiv dronelor individuale și roiurilor de drone care ar putea fi coordonate cu ajutorul inteligenței artificiale.

„Niciun stat până în acest moment nu a renunțat la arma tancurilor și toată lumea caută să pregătească, să folosească, să modernizeze tancul astfel încât să poată face față la această amenințare care este atât de nouă, care sunt dronele”, a explicat Mândrescu.

Generalul a arătat că protecția nu trebuie să se limiteze la instalarea unor sisteme defensive pe fiecare tanc, ci poate fi asigurată prin organizarea întregii formațiuni militare.

„Pe o companie care înseamnă mai multe tancuri, mai multe mijloace care pot fi închegate, poți să crești capabilitatea de protecție a acelui subordonat, acelei companii”, a spus acesta.

Potrivit generalului, utilizarea unor mijloace de protecție suplimentare și cooperarea dintre diferitele categorii de tehnică pot crește șansele de supraviețuire ale vehiculelor blindate pe câmpul de luptă.

Mircea Mândrescu a explicat că apărarea tancurilor nu presupune doar interceptarea dronelor care se apropie de acestea. O altă componentă importantă este identificarea și neutralizarea surselor de atac.

„Cea mai bună protecție este distrugerea forței inamicului care acționează asupra ta”, a afirmat generalul.

Acesta a explicat că, dacă o formațiune militară dispune de suficiente mijloace de cercetare și descoperire, poate identifica locurile din care sunt lansate dronele și poate acționa împotriva acestora.

„Dacă ai destule forțe de descoperire și vezi de unde se lansează acele drone împotriva ta, atunci te duci și peste adversarul tău și distrugi locurile respective. Vorbim de doctrină aici”, a spus Mândrescu.

Generalul a subliniat că asemenea operațiuni presupun planificare, coordonare și cooperarea mai multor categorii de forțe. Tancurile nu pot fi analizate separat de infanterie, aviație și celelalte mijloace care contribuie la îndeplinirea unei misiuni.

În timpul podcastului, Mândrescu a explicat că tancurile nu sunt destinate exclusiv atacului, chiar dacă sunt asociate frecvent cu operațiunile ofensive.

„Cu tancurile poți să faci la fel. De asemenea, cu aviația poți să execuți misiuni de protecție aeriană, de apărare aeriană, după cum poți executa misiuni ofensive aeriene”, a declarat generalul.

Acesta a arătat că vehiculele blindate pot fi folosite atât pentru recuperarea unor teritorii sau obiective, cât și pentru respingerea unor pătrunderi ale adversarului.

„De foarte multe ori realizezi scopurile defensive, lichidând pătrunderile adversarului prin acțiuni ofensive”, a explicat Mândrescu.

Generalul a amintit și rolul pe care l-a avut cooperarea dintre tancuri și aviație în istoria războaielor moderne, inclusiv în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

În opinia sa, eficiența tancurilor depinde de modul în care sunt integrate într-o structură militară și de capacitatea armatei de a adapta tacticile la noile amenințări.

Mândrescu a atras atenția și asupra perioadei îndelungate în care echipamentele militare rămân în serviciu, ceea ce face necesară o analiză a tehnologiilor care ar putea apărea până la momentul utilizării lor.

„Întrebarea este: ce cumpărăm atunci va fi valabil pentru ce va urma?”, a spus generalul, referindu-se la achizițiile de tancuri și la programele de înzestrare planificate pentru următorii ani.

Acesta a subliniat că România trebuie să evalueze constant dacă echipamentele existente și cele care urmează să fie livrate corespund noilor cerințe operaționale.