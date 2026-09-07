Politica

CSAT se reunește la Cotroceni. Planul de înzestrare a Armatei și prezența militară a SUA, printre temele discutate

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CSAT se reunește la Cotroceni. Planul de înzestrare a Armatei și prezența militară a SUA, printre temele discutateCSAT. Sursa foto: presidency.ro
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Din cuprinsul articolului

Președintele Nicușor Dan a convocat pentru luni, 7 septembrie, o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), întâlnire programată să înceapă la ora 15:00, la Palatul Cotroceni. Pe agenda reuniunii se află mai multe teme privind securitatea națională și politica de apărare a României.

Programul de înzestrare a Armatei României pentru perioada 2027-2036, principalul document în CSAT

Unul dintre principalele documente care urmează să fie analizate de Consiliul Suprem de Apărare a Țării este Planul de înzestrare a Armatei României pentru perioada 2027-2036.

Membrii CSAT vor discuta, de asemenea, despre Programul Armata României 2044, document care face parte din planificarea pe termen lung a capabilităților militare ale țării.

Programul SAFE, analizat de Consiliul Suprem de Apărare a Țării

O altă temă importantă este reprezentată de programul european SAFE, în cadrul căruia România trebuie să stabilească și să urmărească măsurile asumate. Consiliul va examina documentul de analiză referitor la implementarea programului, aprobat în cadrul unei ședințe de lucru interinstituționale desfășurate pe 13 august 2026.

Pe agenda CSAT se regăsește și un subiect referitor la prezența militară a Statelor Unite în Europa. Mai exact, vor fi analizați „termeni de referință privind revizuirea, la nivelul Departamentului de Război, a posturii Forțelor SUA și a locațiilor de dislocare în Europa”.

F-16 Romania

F-16 Romania / foto: MApN

Prezența militară a SUA în România, pe agenda CSAT

Discuțiile vor viza inclusiv consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul României, într-un context regional în care securitatea flancului estic al NATO reprezintă una dintre preocupările majore ale statelor aliate.

Administrația Prezidențială a anunțat convocarea reuniunii duminică și a precizat că, pe lângă punctele deja stabilite, membrii Consiliului vor putea analiza și alte subiecte de actualitate din domeniul securității naționale.

Ședința de luni va reuni, astfel, teme privind dotarea și dezvoltarea pe termen lung a Armatei României, implementarea unor programe europene de apărare, precum și evoluția prezenței militare americane în Europa și, în mod particular, în România.

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