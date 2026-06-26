Președintele României, Nicușor Dan, a convocat o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), care ar urma să aibă loc luni, 29 iunie 2026, la ora 15:00, la Palatul Cotroceni, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale.

Potrivit Administrației Prezidențiale, pe agenda ședinței se află stabilirea obiectivelor României la Summitul NATO de la Ankara din 2026, precum și forțele și mijloacele Armatei României ce pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații în afara teritoriului statului român în anul 2027.

Un alt subiect important inclus pe ordinea de zi al ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării îl reprezintă implicațiile pentru continuitatea serviciilor de navigație aeriană și pentru securitatea spațiului aerian, în contextul suspendării Certificatului ROMATSA de furnizor de servicii de navigație aeriană, prin Sentința nr. 360 din 27.02.2026.

„În cadrul ședinței Consiliului, vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale”, se arată în comunicatul oficial al Administrației Prezidențiale.

Ședința CSAT de luni va aborda atât aspecte strategice pe termen mediu legate de Summitul NATO din 2026, cât și probleme concrete de securitate națională generate de situația actuală a spațiului aerian românesc.

Reamintim că ultima ședință a Consiliului Suprem de Apărare al Țării a fost convocată de președintele Nicușor Dan pe 29 mai anul acesta, în contextul incidentului produs la Galați, unde o dronă de proveniență rusească s-a prăbușit și a provocat pagube materiale și două persoane au fost rănite.

Într-o declarație oficială, președintele a transmis că ceea ce s-a întâmplat la Galați reprezintă o consecință directă a războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și a modului în care sunt operate sistemele de armament în apropierea frontierelor NATO.

„Nu există nicio ambiguitate cu privire la autorul și la cauza acestei agresiuni”, a declarat șeful statului.

Mesajul a fost transmis în contextul în care autoritățile române investighează circumstanțele exacte ale incidentului și încearcă să stabilească tipul dronei și traseul acesteia înainte de impact.